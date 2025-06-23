Как назвать по-украински георгины и гладиолусы: объяснение

Для многих украинцев вопрос правильного употребления названий некоторых цветов может быть непростым, ведь в повседневной речи часто встречаются заимствования и суржик. Это касается как распространенных садовых растений, так и тех, которые имеют давние традиции в украинской культуре.

Видео дня

Давайте разберемся, какие названия действительно украинские и как сохранить чистоту родного языка в цветочной терминологии. Такой языковой вопрос имеет значение не только для правильного общения, но и для сохранения национальной идентичности.

Как сказать "георгины" на украинском

Часто можно услышать, как некоторые цветы ошибочно называют "георгинами" или "гладиолусами", что является прямым влиянием русского языка. Правильным украинским названием для "георгин" являются "жоржини". Эти роскошные цветы украшают сады с лета и до первых заморозков.

Что касается "гладиолусов", то хотя латинское название рода и звучит как Gladiolus, в украинском языке для этих травянистых растений с мечевидными листьями существует свое самобытное название "косарики". Стоит его популяризировать, чтобы восстановить исконно украинские соответствия.

Распространенные ошибки в названии цветов

Другими яркими примерами являются "чорнобривці" или "оксамитки" вместо распространенного, но неправильного слова "бархатцы".

Еще одна довольно очевидная, но часто игнорируемая ошибка — это употребление слова "розы" вместо правильного украинского названия "троянди".

Например, привычная "маргаритка" на украинском будет "стокротка". Вместо "одуванчика" следует говорить "кульбаба", а "ноготки" правильно называть "нагідки" (календула). Красивые "ирисы" в украинской традиции зовутся "півники", а величественный "пион" –"півонія". Нежный "ландыш" – это "конвалія".

Использование этих украинских соответствий является важным шагом в сохранении и развитии нашего языкового наследия. Каждое слово, которое мы употребляем, имеет значение и формирует наше языковое пространство. Отказываясь от заимствований и употребляя исконно украинские названия, мы не только обогащаем свою речь, но и способствуем утверждению национальной идентичности.

OBOZ.UA предлагает узнать, какое украинское название у цветов "ландыши" и "сирень".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.