Как назвать на украинском попкорн: колоритные заменители

Кукурузные зерна, которые в результате жарки разрываются изнутри, называют попкорном. Однако этого слова нет ни в одном украинском словаре. Употреблять подсоленные или подслащенные жареные кукурузные зерна впервые начали в США, оттуда и название popcorn.

Относительно написания этого слова на украинском возникают вопросы. Языковед Виктор Дяченко рассказал, как правильно писать: "попкорн" или "поп-корн".

Попкорн тысячелетиями производили индейцы, проживавшие на территории современной Америки. Эту закуску быстро полюбили и переселенцы из старой Европы. В 1885 году Чарльз Криторз из Чикаго впервые начал использовать компактную мобильную машину для производства попкорна. Спустя столетие, в 1984 году, изобрели попкорн для микроволновок.

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Попкорн – закуска, которую традиционно продают в кинотеатрах (в США – с 1912 года). Класическими считаются вкусы творога, бекона и карамели.

Поджаренные зерна, внешне напоминающие белую шерсть, в Украине издавна называли "баранці". Распространено также название "бахканці" из-за характерного громкого звука при разрыве зерен.

Синонимом является и "повітряна кукурудза".

Языковед добавил, что в Запорожской области попкорн называют "барани", а на территории Бессарабии можно даже услышать "пуканці". В Винницкой области встречается синоним "пукоші".

Что касается правописания, то здесь все просто. Нужно использовать правила транслитерации слова с языка оригинала – "попкорн".

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