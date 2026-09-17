Как навсегда избавиться от пауков в доме: эффективный спрей из простых ингредиентов

Пауки полезны, поскольку помогают уменьшить количество мух, комаров и других насекомых. Однако многих людей пугает сама мысль о том, что они проникают в их дома.

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Осенью и зимой они часто попадают в помещения через открытые окна и щели, ища теплые, сухие и тихие места, чтобы спрятаться. Однако вам не обязательно мириться с этими соседями. Существуют простые домашние средства, которые могут эффективно отпугивать пауков, пишет OBOZ.UA.

Если вы хотите избавиться от пауков навсегда, вам нужно затруднить им проникновение в ваш дом. Начните с герметизации окон и дверей, особенно тех, что ведут в подвал, гараж или на балкон.

Если вы оставляете щели вокруг оконных рам и порогов, а также вокруг проводов и труб, в вашем доме просто заведутся множество пауков. Поэтому не делайте этого. Еще один способ помочь – установить москитные сетки на окна, которые не только не пропускают комаров, но и препятствуют проникновению пауков.

Конечно, регулярная уборка также важна. Удаляйте паутину, как только вы ее заметите. А если вы наткнетесь на одного паука, не причиняйте ему вреда. Накройте его стаканом, подложите под него лист бумаги и вынесите на улицу.

Также можно использовать домашнее средство – мятный спрей от пауков.

250 мл воды,

10–15 капель эфирного масла перечной мяты,

1 чайная ложка жидкости для мытья посуды.

Налейте ингредиенты в бутылку с распылителем и тщательно перемешайте. Распылите приготовленный раствор на те места, где вы чаще всего видите пауков, такие как углы, вокруг окон и дверей, плинтусы и щели.

Однако помните, что эфирные масла – это лишь дополнительный способ отпугивания пауков. Они не особо помогут, если вы не убираетесь регулярно, а ваши окна не герметичны.

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