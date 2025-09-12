Как наладить контакт с родителями во взрослом возрасте: рекомендации психолога Фонда Рината Ахметова

Семья остается важным эмоциональным ресурсом даже тогда, когда дети становятся самостоятельными. Исследования показывают: качественные отношения с родителями не только улучшают здоровье, но и положительно влияют на продолжительность жизни.

Однако даже в зрелом возрасте отношения с родителями могут быть непростыми. Накопленные обиды, разные взгляды на жизнь или банальная нехватка времени иногда мешают чувствовать близость. Именно поэтому психолог Фонда Рината Ахметова подготовила ряд советов, которые помогут улучшить общение.

В новом видео психолог Фонда Ольга Хмарук объясняет, как взрослым детям наладить теплый контакт с родителями. Она делится рекомендациями, как строить откровенный диалог, сохранять уважение к позиции друг друга и находить общее время, несмотря на ежедневные заботы. Это позволяет формировать новые положительные семейные традиции.

Как сделать отношения с родителями более теплыми и доверительными – смотрите в видео.

Фонд Рината Ахметова также подготовил подборку практических советов:

1. Осознавайте свои автоматические реакции.

Замечайте моменты, когда чувствуете себя "как в детстве" – беспомощными или слишком защитными. Возьмите паузу и напомните себе: это реакция на прошлое, а не на настоящее.

2. Используйте "Я-сообщения".

Говорите о собственных чувствах и потребностях вместо обвинений. Например: "Когда ты критикуешь мои решения, я чувствую себя неуверенно, потому что хочу иметь пространство для самостоятельности".

3. Устанавливайте границы с уважением.

Четко и спокойно объясняйте, что для вас комфортно. Повторяйте свою позицию даже тогда, когда родители реагируют эмоционально. Это поможет сохранить самоуважение и снизить напряжение.

4. Ищите нейтральные темы и совместные действия.

Создавайте положительные моменты вместе: приготовьте ужин, посмотрите фильм или займитесь волонтерством. Это уменьшит риск конфликтов и увеличит количество теплых воспоминаний.

5. Переосмысливайте убеждения и практикуйте сострадание.

Вместо мысли "Я плохой, если не слушаю родителей" используйте: "Мои решения другие, но они тоже ценны". Стоит помнить: контроль или критика могут быть формой заботы. Это помогает меньше воспринимать слова родителей как атаку.

Всего за годы работы психологи Фонда Рината Ахметова оказали поддержку более 1,2 млн украинцев.

Следите за обновлениями Фонда на сайте: akhmetovfoundation.org.