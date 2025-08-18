Как лучше всего готовить грибы, чтобы подчеркнуть их вкус: неожиданный способ

Грибы чрезвычайно универсальны: они прекрасно дополняют горячие завтраки, хорошо сочетаются с яичницей-болтушкой и могут быть поданы в сытном рагу.

Они имеют отличный мясной вкус, но шеф-повар Лукас Син раскрыл необычный способ их приготовления на своем YouTube-канале Why It Works.

По его словам, лучшее, что можно сделать с этим продуктом, это сварить его. Ведь грибы действуют как губки, впитывая все, на чем они готовятся.

Именно поэтому впитывание воды грибами может улучшить их вкус.

Как только грибы покроются водой, доведите смесь до кипения и варите ее не менее 15 минут, добавляя в течение этого времени приправы (например, соль).

Вода испарится, но вы заметите, что образуется питательный бульон, который поможет грибам стать еще вкуснее.

"Мы лишь используем вкусовые качества, которые уже есть в грибах, и стараемся их усилить", – сказал Лукас.

К тому же этот метод можно применять к различным грибам.

На протяжении всего процесса приготовления поддерживайте средний или сильный огонь, благодаря этому ничего не должно прилипать к сковороде.

Как только вся вода испарится, добавьте масло (грибы будут шипеть), которое "создаст красивую карамелизированную корочку".

Далее снимите с огня, и у вас будут эти великолепно глазированные, невероятно ароматные грибы в китайском стиле.

