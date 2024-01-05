Как лучше назвать поднос на украинском: правильный перевод

Суржик и русская калька портят чистоту звучания украинского языка. И если мы порой не можем найти соответствия какого-то слова, то дело не в бедности языка, а в недостаточном словарном запасе, ведь украинский язык, согласно последним исследованиям, богаче русского.

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Например, металлическую или пластиковую доску для подачи пищи на стол или для переноски посуды иногда ошибочно называют "подносом". Какие есть альтернативы – читайте в материале OBOZ.UA.

Слово "поднос" в украинском языке есть, но имеет оно несколько иное значение.

Академический толковый словарь дает следующие варианты:

действие по значению преподносить;

подарок или взятка.

"Не йди в суд з одним носом, а йди з підносом", говорит народная поговорка.

"Поднос" в значении посуды встречается в творчестве классиков:

Перед пляшками на здоровенному підносі чорніє печена гуска, стоїть піджарене порося (Панас Мирний).

Однако лучше использовать существительное "таця".

К примеру:

Настя увійшла в кімнату з великою тацею в руках; гості з апетитом принюхувалися до частування.

Посеред столу стояла таця з хлібом.

Также языковеды советуют употреблять следующие ответчики:

ставниця;

таріль – так зазвичай називали великий круглий посуд з наїдками;

блюдо у деяких регіонах це посуд для бринзи, але здебільшого його вживають у значенні таці;

полумисок;

тарелець.

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