Как легко почистить вареные яйца: простой лайфхак

Вареные яйца – это классическое блюдо для завтрака, которое можно добавлять в салаты или другие блюда, особенно для повышения содержания белка, но одним из самых сложных этапов приготовления таким способом является их очистка.

Фудблогер Керри Велпдейл, известная в интернете своими рецептами, а также контентом о путешествиях и моде, поделилась в Instagram простым лайфхаком.

Итак, как оказалось, она добавляет одну чайную ложку разрыхлителя или пищевой соды в кастрюлю с кипятком. Затем осторожно кладет туда яйца и накрывает кастрюлю крышкой.

Как только яйца сварятся, она вынимает их по одному, разбивает о край кастрюли и легко снимает скорлупу пальцами. В результате получаются идеально сваренные яйца без каких-либо застывших кусочков скорлупы.

"Кто еще ненавидит бороться с вареными яйцами, которые просто не шелушатся? Вот лучший лайфхак: добавьте 1 чайную ложку разрыхлителя (или пищевой соды) в воду во время кипения, и скорлупа практически соскользнет", – написала она.

Считается, что тип яиц, которые вы выбираете, также влияет на то, как легко их чистить.

Известно, что яйца, которым несколько дней, легче чистить, чем свежие фермерские, поскольку они имеют менее кислотный уровень pH, поэтому белок яиц менее склонен к прилипанию к внутренней оболочке скорлупы. Существуют и другие лайфхаки для легкой чистки вареных яиц, в частности, помещение их в ледяную воду.

