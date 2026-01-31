Как правильно есть чеснок, чтобы не навредить здоровью и кому категорически нельзя: советы от экспертов

Чеснок – продукт, который практически всегда добавляют во все мясные блюда и соусы и специи. Стоит отметить, что чеснок имеет немало полезных свойств.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно есть чеснок, чтобы не навредить здоровью.

Кому нельзя есть чеснок

Прежде всего, следует помнить, что чеснок не желательно употреблять людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритом и другими проблемами со здоровьем. Поскольку в чесноке содержится аллицин, уничтожающий патогенные организмы, его считают природным антибиотиком. Но чеснок может привести к появлению изжоги.

Как правильно есть чеснок

У кого нет противопоказаний к чесноку, для снижения вероятности раздражения желудка советуют перед употреблением удалить проросток. Чеснок нужно нарезать мелкими кусочками. Следует дать ему постоять не менее пяти минут. Затем чеснок можно добавлять в другие блюда или есть сырым. Долго готовить чеснок не рекомендуют. Иначе он потеряет свои вкусовые качества.

Как категорически нельзя есть чеснок

На голодный желудок чеснок есть нельзя. Всегда лучше употреблять его с хлебом, картофелем, салом или другими продуктами. Но в сочетании, например, со свежими помидорами чеснок есть не рекомендуют, так как это может вызвать изжогу и метеоризм. Чеснок тоже не советуют запивать молоком. Может быть расстройство желудка. Не рекомендуют есть чеснок с фруктами, потому что может возникнуть брожение в желудке.

Чеснок тоже не желательно есть перед сном

Ведь организм должен отдыхать, а не тратить энергию на переваривание пищи. Кроме того, чеснок может слишком взбодрить организм перед сном.

Сколько чеснока можно съесть

Нормальным считается потребление ежедневно половины или одного зубчика чеснока. Передозировка может привести к негативным последствиям.

