Как легко охладить кровать в жару: этот лайфхак станет спасением

В сильную жару хочется найти хоть какое-то временное спасение, чтобы можно было комфортно жить. Для этого также подойдут различные подручные средства и методы, не требующие затрат, главное – знать, как их применить.

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OBOZ.UA расскажет об эффективных лайфхаках, как охладить кровать в жару. Этот метод не требует кондиционера или вентилятора, он довольно прост и быстр, для него понадобятся всего два предмета – полиэтиленовый пакет и холодильник.

Как быстро охладить кровать

Метод заключается в том, что нужно взять простыню, поместить её в полиэтиленовый пакет и положить в морозильную камеру на 15 минут, чтобы она хорошо охладилась. Затем достать его и расстелить на кровать. Если потом лечь на такую простыню, можно почувствовать приятную прохладу и свежесть. Таким образом, это обеспечит охлаждение тела перед сном, благодаря чему заснуть будет гораздо легче.

Другие лайфхаки для охлаждения помещения

Также не стоит забывать о других простых правилах, которых следует придерживаться в течение дня, чтобы ночью в помещении не было слишком жарко. Так, днем лучше закрывать шторы и жалюзи – это поможет ограничить нагрев дома и защитит спальню от жары.

Кроме того, есть ещё один простой способ охладиться в жару. Нужно взять пластиковые бутылки, наполнить их водой примерно на 80% и положить на ночь в морозильную камеру. Затем достать их – и таким образом они станут временными мини-охладителями в жару.

Наилучший охлаждающий эффект можно достичь, если поставить эти бутылки перед вентилятором или за ним. Тогда поток воздуха от вентилятора проходит по холодной поверхности и поступает в комнату более прохладным. Это не поможет охладить большое помещение, однако пригодится, если человек находится рядом с вентилятором или если помещение небольшое.

Также существует ещё один способ спастись от жары без кондиционера и сделать температуру в помещении немного выше. Нужно намочить в холодной воде простыню и завесить ею открытое окно. Сквозь ткань будет проходить тёплый воздух, и будет происходить испарение воды. А во время превращения воды в пар из окружающей среды "высасывается" немного тепла.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как охладить спальню за 20 минут. Так, для тех, у кого из-за жары возникают проблемы с засыпанием, есть несколько советов и хитростей, которые могут помочь. Одна специалистка порекомендовала попробовать лайфхак, который, по ее словам, должен помочь охладить спальню за 20 минут, и для этого нужно всего несколько вещей.

Также мы сообщали об эффективных бьюти-лайфхаках, которые позволяют быстро охладиться в жару.

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