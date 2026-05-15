Как легко и безопасно изменить цвет гортензий: действенный лайфхак

Гортензии являются любимыми растениями для многих садоводов. Их огромные роскошные цветы обеспечивают потрясающий всплеск цвета, и за ними относительно легко ухаживать.

Они также являются одними из немногих садовых растений, которые могут менять цвет со временем. Многие люди покупают их, считая, что их цвет фиксирован, но некоторые сорта могут менять его с розового на синий или даже фиолетовый. Это случается, когда почва более кислая, пишет OBOZ.UA.

Цвет гортензии напрямую связан с pH почвы. В кислой почве цветы становятся синими, тогда как щелочная почва способствует розовым лепесткам. Фиолетовые оттенки появляются, когда почва близка к нейтральной.

Так реагируют лишь некоторые виды гортензий, в частности макрофила и пильчатая. Белые гортензии обычно остаются белыми независимо от состояния почвы.

Если вы хотите изменить цвет своих гортензий, это достаточно просто сделать. Однако следует избегать некоторых старомодных методов.

Один из способов, которым садоводы пытались изменить цвет своих гортензий, – это закопать ржавый гвоздь в почву под кустами. Это не самый безопасный или эффективный вариант.

Острый металл, спрятанный в бордюрах, может представлять опасность для людей и диких животных. Он также содержит слишком мало растворимого железа, чтобы повлиять на цвет лепестков.

Вместо этого, есть более безопасные способы обновить ваш сад. Использование компоста из вересковых, кофейной гущи или сульфата алюминия – гораздо лучший подход для садоводов, которые хотят выращивать голубые гортензии. Эти методы мягко повышают кислотность почвы, не создавая лишних рисков в саду.

Для розовых гортензий почва должна быть более щелочной. Добавление садовой извести может помочь повысить pH и уменьшить поглощение алюминия. Это способствует развитию розовых цветов.

Удобрение с высоким содержанием фосфора также может помочь ограничить поглощение алюминия и поддержать более сильную розовую окраску.

Обычно требуется как минимум один вегетационный период, чтобы появились заметные изменения цвета.

