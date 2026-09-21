Как легко и без химии избавиться от желтых пятен на подушках: проверенные способы

Подушки, постельное белье и матрасы часто желтеют через несколько недель использования из-за впитывания пота в ткань.

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Эти пятна обычно имеют неприятный запах, что делает их негигиеничными для сна, что впоследствии может привести к накоплению бактерий и потенциальному образованию плесени, если их не стирать должным образом. Бытовые растворы, содержащие белый уксус, перекись водорода и воду, являются одними из эффективных способов удаления пятен, пишет OBOZ.UA.

Топ-3 способов избавиться от желтых пятен

Три стакана белого уксуса

Кислотность белого уксуса может оказаться очень эффективной для удаления желтых пятен с постельного белья и матрасов. Просто добавьте три стакана белого уксуса в стиральный порошок вместе с пододеяльниками и наволочками, чтобы получить свежий результат без пятен.

Средство для мытья посуды

Желтые пятна на матрасах, как правило, удалить сложнее всего. Избегайте таких средств, как отбеливатель, поскольку они могут усугубить изменение цвета. Вместо этого смешайте средство для мытья посуды, горячую воду и пищевую соду, а затем удалите пятна салфеткой из микрофибры.

Перекись водорода

Перекись водорода может служить мощным чистящим средством в борьбе с желтыми пятнами. Смесь из половины стакана перекиси водорода с водой может помочь вернуть постельному белью его первоначальный цвет. Затем посыпьте поверхность пищевой содой, чтобы удалить более стойкие пятна.

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