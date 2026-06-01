Как изменятся правила бронирования в Украине с июня 2026 года: детальное объяснение

С июня 2026 года в Украине вступят в силу обновленные правила бронирования военнообязанных работников. Одним из главных изменений станет ужесточение требований к уровню средней заработной платы на предприятиях, претендующих на статус критически важных.

Для сохранения такого статуса и возможности бронировать сотрудников средняя зарплата должна составлять не менее трех минималок.

Бронирование по новым условиям

В конце мая Кабинет Министров обновил правила бронирования военнообязанных, повысив требования к среднему уровню заработной платы работников. Отныне для критически важных предприятий он должен составлять 25 941 грн, а для предприятий, работающих на прифронтовых территориях, – 21 618 грн.

Также правительство устранило возможность искусственного увеличения квот, теперь работников по совместительству или тех, кто уже имеет отсрочку, будут учитывать только по одному месту работы.

То есть, если человек официально работает сразу в нескольких компаниях, он больше не будет учитываться как отдельный работник для каждого работодателя при формировании штата и лимитов на бронирование.

Такие изменения ввели, чтобы избежать искусственного увеличения численности персонала за счет совместителей и, соответственно, получения дополнительных возможностей для бронирования.

Бизнесу дали переходный период для обновления статусов и бронирований

В течение июня министерства и областные военные администрации должны обновить критерии предоставления статуса критически важных предприятий, согласовав их с Минобороны и Минэкономики.

Это означает, что для бизнеса установлен переходный период – дедлайн 1 сентября. После утверждения новых правил у компаний будет два месяца, чтобы подтвердить свой статус и повторно забронировать работников по обновленным требованиям.

В то же время действующие бронирования и статусы предприятий будут оставаться действительными в течение переходного периода, что позволит бизнесу беспрепятственно адаптироваться к новым условиям.

