Как изменить цвет гортензии: что нужно добавить в почву

Гортензии являются одними из самых популярных декоративных кустарников в садах благодаря большим ярким соцветиям. Однако не все садоводы знают, что некоторые сорта способны менять свой цвет в зависимости от состава почвы.

Именно уровень кислотности влияет на то, будут ли цветы розовыми, синими или фиолетовыми. Эксперты советуют не использовать сомнительные народные методы, которые могут быть опасными для людей и животных. Зато существуют безопасные способы изменить оттенок гортензии без вреда для растения.

В то же время специалисты отмечают, что резкие изменения почвы могут негативно повлиять на здоровье куста.

Как кислотность почвы влияет на цвет гортензии

Синий цвет гортензий появляется в кислой почве, где растение активнее поглощает алюминий. Если же земля имеет щелочную реакцию, лепестки становятся розовыми. При нейтральном уровне кислотности цветы могут приобретать фиолетовый оттенок.

Специалисты отмечают, что такую особенность имеют преимущественно сорта macrophylla и serrata. В то же время белые гортензии обычно не меняют свой цвет независимо от условий выращивания.

Как изменить цвет гортензий

Садоводам советуют отказаться от старого метода с закапыванием ржавых гвоздей возле кустов. Эксперты объясняют, что металл почти не влияет на цвет цветов, но может быть опасным в саду.

Для получения синих оттенков рекомендуют использовать кислый компост, кофейную гущу или сульфат алюминия. Такие добавки постепенно подкисляют почву и помогают растению изменить пигментацию лепестков.

Чтобы гортензия стала розовой, в почву стоит добавить садовую известь, которая снижает доступность алюминия для растения. Также помогают удобрения с повышенным содержанием фосфора.

Заметное изменение цвета обычно происходит не сразу. В большинстве случаев растению требуется как минимум один сезон, чтобы сформировать новые соцветия другого оттенка.

Перед внесением любых добавок специалисты советуют проверить уровень pH почвы. Чрезмерное подкисление или залужение может ослабить растение и ухудшить усвоение питательных веществ.

