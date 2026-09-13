Как избавиться от влаги в ванной: проверенный трюк с рисом

Неприятный запах в ванной комнате может быть вызван влажностью. Если у вас дома нет вытяжки или вы не хотите тратить на неё деньги, вы можете временно воспользоваться простым старым трюком.

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Не все это осознают, но рис обладает гигроскопическими свойствами. Проще говоря, это означает, что он способен поглощать влагу, поэтому может помочь удалить лишнюю влагу, например, в ванной комнате, пишет OBOZ.UA.

Конечно, рис не будет таким эффективным, как профессиональный поглотитель влаги, но он недорог и может оказаться достаточным, если проблема незначительна. Особенно если использовать несколько пакетиков с рисом и разместить их в разных местах ванной комнаты.

Вы можете использовать пакетики несколько раз, просто заменяя крупу на сухую и свежую.

Также очень важно регулярно проветривать ванную комнату после купания и вытирать воду (в том числе из душевой кабины). Не забывайте правильно сушить мокрые полотенца, ведь это быстрый путь к появлению сырости и плесени в комнате.

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