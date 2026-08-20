Как избавиться от тли на розах: что посадить рядом

Тля способна за считанные дни заполонить розы и огородные культуры. Вместо того чтобы сразу прибегать к химическим препаратам, можно воспользоваться природными методами.

Видео дня

Некоторые растения своим интенсивным ароматом отпугивают вредителей, а другие привлекают полезных насекомых – естественных врагов тли. Эксперты дали актуальные советы по правильному соседству на клумбе с розами.

Травы, которые помогут защитить розы

Тля особенно любит молодые побеги и нежные листья. Она высасывает из них сок, из-за чего растения ослабевают, растут медленнее, а листья могут скручиваться и деформироваться. Именно поэтому стоит правильно подобрать соседей для роз.

Помочь в этом могут ароматные травы, которые одновременно пригодятся на кухне.

Мята

Ее сильный запах может отпугивать тлю и некоторых других нежелательных насекомых. В то же время мята очень быстро разрастается, поэтому её лучше высаживать в контейнерах или ограничивать её распространение.

Шалфей

Это ароматное растение хорошо себя чувствует на солнечных клумбах. Его выраженный запах может сделать соседние культуры менее привлекательными для тли. Кроме того, шалфей красиво сочетается с розами.

Тимьян

Невысокий и неприхотливый тимьян можно посадить по краям клумбы. Он не мешает розам, а его аромат может отпугивать часть вредителей. Во время цветения тимьян также привлекает пчел и шмелей.

Кориандр

Это менее очевидный вариант, однако для него тоже стоит найти место в саду или на огороде. Его цветы привлекают полезных насекомых, которые помогают естественным образом контролировать численность вредителей.

Какие овощи не любит тля

Для естественной защиты сада можно использовать не только травы. Некоторые овощные культуры обладают сильным запахом, который может отпугивать тлю.

Чеснок отличается резким ароматом, поэтому его часто высаживают рядом с другими культурами. Рядом с розами также можно посадить декоративный чеснок. Его шаровидные соцветия хорошо сочетаются с розовыми кустами и одновременно разнообразят клумбу.

Лук и шнитт-лук лучше всего подойдут для огорода. Их запах может снижать привлекательность соседних растений для тли.

Укроп действует несколько иначе. Во время цветения он привлекает полезных насекомых, в частности тех, которые питаются тлей. Таким образом, в саду или на огороде создаются более благоприятные условия для естественного контроля вредителей.

Какие цветы посадить рядом с розами

Некоторые декоративные растения не только украшают сад, но и могут помогать в борьбе с тлей.

Лаванда прекрасно сочетается с розами. Обе культуры любят солнечные места, а сильный аромат лаванды может отпугивать часть вредителей. Ее фиолетовые цветы также эффектно смотрятся рядом с розовыми кустами.

Календула хорошо подходит для посадки по краям клумб. Она неприхотлива, долго цветет и привлекает полезных насекомых. Ее характерный запах также может быть неприятен для некоторых вредителей.

Аналогичным образом можно использовать бархатцы. Благодаря выраженному запаху их часто высаживают рядом с овощами и другими культурами. Бархатцы долго и обильно цветут, поэтому станут еще и ярким украшением грядок.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда лучше всего поливать сад в жаркую погоду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.