Как избавиться от седых волос без окрашивания: натуральное средство

Седые волосы не обязательно означают поход к парикмахеру и окрашивание. Многие люди сейчас возвращаются к домашним методам ухода, используя ингредиенты, которые годами лежат в их кухонных шкафчиках.

Видео дня

Речь идет о шалфее, который из поколения в поколение ассоциируется с ароматическими добавками к блюдам и домашней аптечкой. Оказывается, она также идеально подходит для ухода за волосами. Она помогает восстановить насыщенный цвет волос и уменьшает заметность седины, пишет OBOZ.UA.

Все это благодаря натуральным соединениям, содержащимся в шалфее, таким как эфирные масла, флавоноиды и танины, которые постепенно оседают на волосах, поэтому после каждого использования серебристые пряди немного темнеют, делая их менее заметными. Лучшие результаты этого домашнего ополаскивателя будут заметны на каштановых или темно-русых волосах.

Приготовление несложное. Сначала приготовьте настой из двух столовых ложек сушеной шалфея, залитого двумя стаканами кипятка. Дайте настояться 30 минут, а после остывания процедите. Затем полейте настоем шалфея свежевымытые волосы. Тщательно и осторожно нанесите жидкость от кончиков к коже головы.

После завершения этого этапа не смывайте средство и подождите, пока волосы высохнут на воздухе, позволяя ингредиентам шалфея оставаться на волосах и лучше действовать. Хотя этот простой метод не избавит волосы от седины полностью, он уменьшит её заметность, не прибегая к агрессивным химическим веществам.

OBOZ.UA предлагает узнать секреты подбора стрижки под разные типы лица.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.