Как избавиться от пыли на несколько недель: домашний спрей

Наконец наступил март, а это значит, что весна уже не за горами. Это то время года, когда большинство хозяек начинают ежегодную весеннюю уборку, возвращая свои дома в идеальное состояние. Одна из самых ненавистных задач при этом – вытирание пыли.

К счастью, эксперт по домашнему хозяйству из Apartment Therapy поделился "жизнеспособным" лайфхаком, благодаря которому в вашем доме не будет пыли в течение нескольких недель. Для этого надо приготовить спрей всего из трех ингредиентов, которые, скорее всего, уже есть на вашей кухне, пишет Express.

Как сделать спрей, отталкивающий пыль

Чтобы сделать пылеотталкивающий спрей, смешайте два стакана воды с одним стаканом уксуса, что поможет дезинфицировать поверхности и удалить грязь.

Далее добавьте две столовые ложки оливкового масла, которое нужно для полировки и помогает дольше задерживать пыль, а также одну-две капли средства для мытья посуды для дополнительной моющей силы.

Смешайте все ингредиенты вместе в миске или мерном стакане. Наконец, перелейте смесь в чистую бутылку с распылителем и осторожно встряхивайте ее перед каждым использованием.

Затем вы можете распылить его на поверхности и протереть все, от комодов до журнальных столиков. По словам эксперта, этот спрей можно использовать на большинстве поверхностей.

Чтобы ваши поверхности не становились слишком влажными (что не лучший вариант для древесины), распылите раствор на тряпку из микрофибры, а не на саму поверхность.

