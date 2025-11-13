Сразу начнут греть лучше: как удалить пыль с батарей без лишних усилий

Батареи могут долго нагреваться, если они заполнены пылью, но есть быстрый способ очистить их без использования специальных инструментов или ручной работы.

Эксперты Designer Radiators Direct обнаружили, что удаление пыли внутри радиатора очень простое и не требует никаких физических усилий, поскольку вам понадобится только фен, пишет Express.

"Просто включите его, а затем наклоните над радиатором. Любые остатки надоедливых частиц пыли упадут вниз, и вы сможете их смести", – говорят они.

Пыль имеет тенденцию накапливаться в ребрах радиаторов, которые являются достаточно узкими и их слишком трудно очистить пылесосом или щеткой для пыли. Однако фен сможет быстро сдуть любую пыль или мусор, находящийся внутри радиатора.

Этот метод значительно облегчит очистку радиатора без использования специальных инструментов и займет менее 10 минут.

Как очистить радиатор от пыли с помощью фена

Для начала выключите отопление и убедитесь, что радиатор полностью остыл, прежде чем приступить к чистке, иначе вы рискуете получить ожог.

Постелите полотенце под радиатором, чтобы собрать выпадающую пыль. Затем подключите фен к сети и установите его на самый низкий режим.

Держите фен так, чтобы он был направлен к верхней части радиатора, и медленно двигайте им вверх и вниз по ребрам, чтобы вытолкнуть больше пыли.

После удаления пыли соберите полотенце и тщательно вытряхните пыль в мусорный бак или пропылесосьте его.

Затем вам просто нужно очистить внешнюю поверхность радиатора. Используйте теплую воду с мылом и тряпку и убедитесь, что она полностью сухая после очистки, иначе вы рискуете заржаветь металл.

Теперь ваш радиатор должен быть полностью без пыли и быстро нагревать комнату, чтобы вам не пришлось проводить остаток зимы, мерзнучи в собственном доме.

