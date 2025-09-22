Как предотвратить попадание пауков в дом: два правила
Соблюдение двух простых правил может помочь избежать попадания пауков в ваш дом. Эти шаги могут минимизировать количество пауков, которые попадают внутрь.
Ближе к концу августа и в сентябре погода начинает холодать и увлажняться. Поэтому пауки пытаются попасть внутрь, ища более теплые и сухие места для жизни, пишет Express.
Это также начало их брачного сезона, и самцы пауков следуют за самками в помещение.
К счастью, если вы не поклонник этих осьминогих существ, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы отпугнуть их от вашего дома.
Два самых важных совета:
- Держать окна закрытыми ночью
- Герметизация любых щелей вокруг ваших окон.
"Держите окна закрытыми на ночь – большинство пауков ведут ночной образ жизни, поэтому держите окна и двери закрытыми во время сна, чтобы предотвратить их попадание в ваш дом ночью", - говорят эксперты.
Также проверьте, нет ли щелей или трещин – даже крошечных – в стенах, трубах, дверях, дверных рамах и окнах. Загерметизируйте или заполните любые щели, чтобы предотвратить проникновение пауков в них.
Вы также можете рассмотреть возможность использования определенных ароматов в вашем доме, чтобы отпугнуть пауков:
- Цитрусовые – такие как лимон, лайм, апельсины
- Эвкалипт
- Чайное дерево
- Мята перечная
- Уксус.
Уксус – еще один сильный аромат, который помогает отпугивать пауков, но большинство людей не очень любят его запах.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как уберечь дом от пауков.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.