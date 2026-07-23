Как избавиться от неприятного запаха в шкафу: лайфхак

Неприятный затхлый запах в шкафу – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди. Чаще всего ее пытаются решить с помощью синтетических освежителей, которые лишь временно маскируют запах.

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Однако существует простой и натуральный способ, помогающий вернуть вещам свежесть без лишней химии. И о нём рассказывает OBOZ.UA.

Натуральное решение: как кофе устраняет запахи в шкафу

Эксперты советуют обратить внимание на обычные кофейные зерна, которые могут эффективно нейтрализовать посторонние запахи. Благодаря своим природным свойствам кофе не просто перебивает запах, а поглощает его, а также помогает бороться с избыточной влажностью – одной из главных причин затхлости.

Чтобы сделать натуральный освежитель, достаточно насыпать горсть целых кофейных зерен в небольшой мешочек из ткани, органзы или даже чистый хлопковый носок. Такой пакетик размещают между одеждой или подвешивают в шкафу. Цельные зерна лучше молотого кофе, ведь они не оставляют пыли и не пачкают ткани.

Альтернатива с кофейной гущей и ароматные сочетания

Если под рукой нет зерен, можно использовать кофейную гущу, но только при условии, что она полностью сухая. Влажная гуща быстро портится и может вызвать появление плесени, поэтому её нужно предварительно высушить.

Для усиления эффекта в кофе можно добавить натуральные ароматизаторы. Например, сушеная лаванда не только придает приятный запах, но и отпугивает моль. Цитрусовая цедра придает свежесть, а корица или гвоздика создают тёплый аромат. Также можно добавить несколько капель эфирного масла для более насыщенного эффекта.

Как использовать и где ещё пригодится

Кофейный мешочек стоит периодически сжимать руками – это помогает вновь активизировать ароматические свойства зерен. Примерно раз в два месяца его следует заменять на новый.

Такой натуральный поглотитель запахов можно использовать не только в шкафу. Он пригодится в дорожных сумках и чемоданах, спортивных рюкзаках или даже в автомобиле в качестве альтернативы искусственным ароматизаторам.

Как сообщал OBOZ.UA, нравится вам это или нет, но стирка постельного белья – одно из важнейших домашних дел. Регулярная стирка важна, поскольку на простынях скапливаются пот, жиры и отмершие клетки кожи. Со временем эти отложения могут привести к появлению пятен, вызвать аллергию и способствовать размножению пылевых клещей.

Также OBOZ.UA рассказывал о том, как часто нужно стирать постельное белье.

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