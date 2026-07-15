Как часто следует стирать пододеяльник: лучший способ сохранить любимую вещь

Нравится вам это или нет, но стирка постельного белья – одна из самых важных домашних обязанностей. Регулярная стирка важна, поскольку на простынях скапливаются пот, жир и отмершие клетки кожи. Со временем эти отложения могут привести к появлению пятен, вызвать аллергию и способствовать размножению пылевых клещей.

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Также важно стирать пододеяльник, хотя его не нужно стирать так часто. Обычно рекомендуется стирать пододеяльник как минимум три раза в год и тщательно загружать стиральную машину, чтобы предотвратить спутывание или разрывы, пишет OBOZ.UA.

Стирка пододеяльника важна для удаления пятен, защиты от запахов и предотвращения образования аллергенов, таких как плесень или грибок, в наполнителе. В целом, пододеяльники следует стирать с использованием мягкого моющего средства в холодной воде, чтобы предотвратить разрушение наполнителя.

Избегайте стирки пододеяльников вместе с другими вещами или в стиральных машинах с вертикальной загрузкой и центральным шпинделем, поскольку они могут запутаться или даже порвать пододеяльник во время стирки.

Что касается того, как часто нужно стирать постельное белье, мнения могут расходиться. Но в целом рекомендуется не оставлять его более чем на две недели, идеальным считается раз в неделю. Регулярная стирка особенно важна в летние месяцы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как часто нужно стирать постельное белье.

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