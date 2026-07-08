Как избавиться от мух в доме без спреев: простой 2-минутный трюк

Лучший способ не допустить проникновения мух в ваш дом этим летом — не тратить деньги на токсичные спреи от насекомых, а вместо этого выполнить очень простую работу, которая займет всего несколько минут.

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Мухи проникают в дома, потому что могут обнаруживать еду на достаточном расстоянии, поэтому лучший способ избавиться от них – это поддерживать чистоту на кухне, пишет OBOZ.UA.

Да, большинство людей знает, что летом нужно накрывать фруктовые миски и регулярно выносить мусор, поскольку гниющая пища быстро привлекает этих вредителей.

Однако в раковину ежедневно попадает много остатков еды, крошек и овощной шелухи, которые со временем превращаются в жирный осадок, прилипающий к трубам.

Мухи не только смогут найти любые пищевые отходы, задерживающиеся в раковине, но и слив — тёплый и уютный, что делает его идеальным местом для откладывания яиц.

Если вы твердо намерены не допустить появления мух этим летом, то перестаньте использовать токсичные спреи и неэффективные натуральные средства, а вместо этого очистите забытые участки на кухне, такие как слив раковины.

Как навсегда отпугнуть мух летом

Поддерживать чистоту слива раковины довольно просто: вам нужно залить кипяток в сливной отверстие, поскольку тепло расщепит любую пищу, а также уничтожит всех мух, которые уже там находятся.

Также может помочь залить в раковину средство для мытья посуды или кристаллы соды, поскольку они очень эффективны в борьбе с жиром по сравнению с другими чистящими средствами.

Обязательно чистите раковину каждую неделю в течение лета или даже ежедневно, если подозреваете заражение мухами, чтобы предотвратить накопление запахов, которые могут привлекать мух.

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