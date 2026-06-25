Пригодится на кухне и отпугнет комаров: идеальное растение для балкона

Базилик – одно из лучших растений для балкона, если хочется совместить полезность на кухне и естественную защиту от комаров. Растение обладает свежим цитрусовым ароматом, хорошо растет в горшке, подходит к рыбе, морепродуктам, салатам и десертам, а эфирные масла могут отпугивать надоедливых насекомых.

Видео дня

Комары способны испортить даже самый приятный вечер на балконе. Их жужжание, укусы и последующий зуд часто заставляют отказаться от отдыха на свежем воздухе. Но не обязательно сразу покупать химические средства: специалисты говорят, что иногда достаточно поставить горшок с растением, запах которого не нравится комарам.

Чем полезен лимонный базилик

Лимонный базилик – ароматное растение с характерным свежим цитрусовым запахом. Его используют в кулинарии как пряность к соленым блюдам и десертам. Лучше всего он на вкус в свежем виде, ведь именно свежие листья обладают самым ярким ароматом.

Лимонный базилик имеет светло-зеленые, слегка удлиненные листья, быстро растет и образует густые кустики. Обычно растение достигает примерно 40 см в высоту. Его можно выращивать не только на грядке, но и в горшках на балконе или подоконнике.

Почему лимонный базилик отпугивает комаров

Сильный запах лимонного базилика связан с эфирными маслами, содержащимися в его листьях и стеблях. Среди таких веществ – цитраль и линалоол. Именно они отвечают за интенсивный аромат растения.

Комарам не нравятся резкие цитрусовые и травяные запахи. Они могут маскировать запах человека, по которому насекомые его находят, и делать пространство вокруг менее привлекательным для них.

В то же время важно понимать: один горшок базилика не обеспечит полную защиту от комаров на всем балконе. В открытом пространстве действие растения будет ограниченным. Но если поставить несколько горшков рядом с местом отдыха, эффект может быть более заметным.

Как выращивать лимонный базилик на балконе

Выращивать лимонный базилик несложно. Его можно посеять из семян весной или летом. Обычно всходы появляются довольно быстро – примерно через одну-две недели, после чего растение активно наращивает зеленую массу.

Лучше всего лимонный базилик растет на солнечном месте, защищенном от сильного ветра. Для него подойдет обычная садовая земля, смешанная с компостом. Растение любит тепло, поэтому в нашем климате его чаще всего выращивают как сезонное.

Почва в горшке должна быть умеренно влажной. На южном балконе в жару базилик может нуждаться в ежедневном поливе. Но растение не любит застоя воды, поэтому на дно горшка стоит насыпать слой керамзита или другого дренажа.

Как ухаживать за базиликом

Чтобы базилик был густым и ароматным, его нужно регулярно прищипывать. Если срезать верхушки побегов, растение начнет активнее кущиться и выпускать новые листья.

Подкармливать лимонный базилик лучше натуральными удобрениями. Для этого подойдет биогумус или компост. В период активного роста подкормку можно проводить примерно раз в две недели.

Сбор листьев можно проводить в течение всего сезона. Лучше всего использовать их сразу после срезки, ведь именно тогда аромат наиболее сильный. После сбора базилик продолжает отрастать, поэтому свежая зелень будет под рукой почти постоянно.

Чего не любит лимонный базилик

Самая большая опасность для базилика – избыток влаги и застой воды в горшке. В таких условиях растение может заболеть, в частности грибковыми заболеваниями. Чтобы этого избежать, важно обеспечить хороший дренаж, не переливать растение и регулярно срезать листья. Это помогает кустику проветриваться, пропускает внутрь больше света и снижает риск появления болезней.

Также базилик не любит холод. Когда температура заметно падает, растение слабеет, а при приближении к нулю может погибнуть. Поэтому на открытом балконе его выращивают преимущественно в тёплый сезон.

С чем посадить базилик на балконе

Лимонный базилик хорошо себя чувствует рядом с другими пряными травами. Его можно посадить возле тимьяна, орегано, майорана, укропа или шнитт-лука. Так на балконе получится настоящий маленький огород с зеленью для кухни.

Если на балконе растут помидоры, базилик также станет для них хорошим соседом. Его часто сажают рядом с томатами, ведь считается, что такая комбинация хорошо работает в контейнерном огородничестве.

А чтобы усилить естественную защиту от комаров, рядом с базиликом можно поставить горшки с лавандой, кошачьей мятой, душистой пеларгонией, лимонной вербеной. Все эти растения обладают интенсивным ароматом, который не нравится многим насекомым.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какое растение посадить во дворе или в саду, чтобы отпугнуть мух и комаров.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.