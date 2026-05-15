Как избавиться от крыс в доме: это средство уже есть на вашей кухне

С приближением весны важно принять меры для предотвращения заражения крысами в вашем доме, и один распространенный кухонный ингредиент может помочь их отпугнуть.

Весна – критический период размножения для этих грызунов, то есть они голодны, ищут укрытие и быстро размножаются, и, к сожалению, наши дома предлагают идеальные условия для гнездования. К счастью, существует простое решение, чтобы держать их подальше – и оно не стоит целого состояния, пишет OBOZ.UA.

Один популярный кухонный продукт может отпугивать крыс от вашего дома в течение всего года: чеснок. Крысы в значительной степени полагаются на свое обоняние, чтобы ориентироваться и находить пищу. Чеснок, который содержит сильные соединения серы, перегружает их обоняние и вызывает дезориентацию. Эти соединения также ассоциируются у крыс с токсичными веществами, что естественным образом отпугивает их от проникновения в ваш дом

Как использовать чеснок, чтобы отпугнуть крыс и мышей

Разместите зубчики чеснока возле точек входа по всему дому, особенно там, где грызуны имеют наибольший риск проникновения.

Их особенно привлекают такие места, как подвалы, гаражи, кухни и даже чердак, поэтому убедитесь, что вы разместили их близко к любым щелям и дверным проемам вокруг внешней части вашей собственности.

Чесночное масло, кайенский перец и яблочный уксус одинаково эффективны для отпугивания любых нежелательных вредителей, которые могут пытаться проникнуть в ваш дом.

