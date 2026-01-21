Как избавиться от конденсата на окнах: малоизвестный, но действенный способ

Конденсат может быть кошмаром, но в это время года он распространен благодаря тому, что ваше отопление, вероятно, включено на полную мощность, а на улице мороз.

Если игнорировать конденсат на окнах, он может привести к появлению плесени, сырости и повреждению оконных рам, чего никто не хочет. Хелен Годсифф, бренд-менеджер компании Eurocell, специализирующейся на ремонте дома, поделилась советами о том, как предотвратить образование конденсата в вашем доме, пишет Express.

Избегайте сушки одежды в помещении

Конденсат образуется, когда теплый воздух соприкасается с холодной поверхностью стекла, что позволяет воде собираться и накапливаться. Повседневные бытовые привычки, такие как сушка одежды в помещении, могут усугубить ситуацию, поскольку они высвобождают влагу в воздух и повышают уровень влажности.

Поддерживайте вентиляцию

Основной причиной конденсации, скорее всего, является плохая вентиляция. Приготовление пищи или принятие душа может привести к накоплению пара в комнатах, что вызывает дальнейшие проблемы с конденсацией.

Вытяжные вентиляторы могут вытягивать достаточно влаги из кухонь и ванных комнат, поэтому регулярное открытие окон в этих помещениях может помочь уменьшить влажность воздуха, а это означает меньшее образование конденсата на ваших окнах.

Спасет пена для бритья

Еще один удобный способ борьбы с конденсацией связан с тем, что у вас, вероятно, уже есть в шкафчике в ванной комнате: пена для бритья.

Когда зеркала или стеклянные поверхности легко запотевают, быстрое нанесение слоя пены для бритья может помочь предотвратить накопление влаги. Все, что вам нужно сделать, это нанести небольшое количество на поверхность, а затем вытереть ее чистой сухой тряпкой.

Она оставляет тонкую, невидимую пленку, которая предотвращает образование капель воды, делая стекло намного прозрачнее. Этот ритуал стоит будет повторять время от времени.

