Как искать ребенка, которому вы подарите семью: советы Тимура и Инны Мирошниченко в проекте Фонда Рината Ахметова

Поиск ребенка может стать как самым простым, так и самым сложным шагом на пути к усыновлению: кому достаточно взгляда, чтобы сразу принять его всем сердцем, а кому-то для этого понадобятся месяцы. Где найти информацию о детях, ищущих семью? Какие вопросы следует задать себе на этом шаге?

Рассказывает программа "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" вместе со звездными супругами Тимуром и Инной Мирошниченко. Помогает им тренер по подготовке кандидатов в семейные формы воспитания Галина Мазур. Смотрите и слушайте.

Для Тимура и Инны, принявших в семью мальчика из детского дома, этот этап был одним из самых трудных.

"Когда ты видишь количество детей, ожидающих усыновления, — понимаешь всю свою ответственность", — говорит Тимур.

"Хочется помочь всем детям, но ты осознаешь, что это невозможно", - добавляет Инна.

Супруги советуют не спешить и с большим вниманием проходить этот этап. Ведь ребенок – это душа и характер, и неосторожное слово или поступок могут травмировать его и лишить доверия к людям.

Тимур – украинский шоумен и актер, ведущий канала "1+1 Украина", ведущий Нацотбора на "Евровидение-2024" и конкурса "Евровидение-2017", лауреат премии Celebrity Awards 2020 в номинации "Телеведущий год". Инна — известная адвокат и блоггер.

Видеогайд "Шаги к ребенку" – это удобный плейлист, который будущие родители могут использовать в любой момент и в любом месте, чтобы найти ответы на свои вопросы: https://bit.ly/41UPAqa

Фонд Рината Ахметова все 18 лет своей работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря проекту "Ринат Ахметов детям. Сиротству — нет" уже более 10 тысяч детей в Украине обрели новые семьи.