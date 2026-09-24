Как иностранным военнослужащим оформить вид на жительство: разъяснения Минобороны

Министерство обороны подготовило методические рекомендации для воинских частей по оформлению разрешений на временное проживание иностранным добровольцам и лицам без гражданства, проходящим военную службу по контракту. Рекомендации в первую очередь адресованы командованию, поскольку они определяют порядок действий командиров и ответственных должностных лиц.

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Рекомендации основываются "на передовом опыте подразделений, которые уже наладили оформление разрешений на временное проживание". Об этом сказано в сообщении Минобороны.

Как будут помогать военным

Рекомендации определяют порядок действий командиров и ответственных должностных лиц. Они должны проверить срок законного пребывания военнослужащего в Украине, подготовить необходимые документы и организовать их подачу в Государственную миграционную службу.

"Часть организует подготовку документов и прием, а военнослужащий предоставляет документы, которые есть только у него, и лично проходит необходимые процедуры. Так мы сократим организационную нагрузку на человека и время, на которое его приходится отрывать от службы", – рассказала заместитель министра обороны Любовь Галан.

Какие документы нужны

Воинская часть формирует и обновляет перечень иностранных военнослужащих. Ответственное лицо проверяет дату заключения контракта, наличие вида на жительство или другого документа, дающего право на законное пребывание, а также срок его действия.

После этого часть готовит документы, которые может оформить самостоятельно, проверяет остальную часть пакета документов и предварительно согласовывает его с ГМС. Далее организуется личная подача документов военнослужащим.

При необходимости военнослужащему могут предоставить сопровождающего для общения с сотрудниками ГМС.

Если военнослужащий находится на стационарном лечении и не может приехать в ГМС, часть может договориться о выезде мобильной группы в больницу.

В случае, если поездке в ГМС препятствуют боевые задачи или ситуация с безопасностью, ответственное лицо обращается в миграционную службу с просьбой о продлении срока законного пребывания. Подачу документов организуют тогда, когда это можно сделать без дополнительного риска.

Кому требуется вид на жительство до 10 ноября

Методические рекомендации помогают воинским частям выполнять Закон № 4730-IX, вступивший в силу 10 мая 2026 года. Согласно закону, иностранцы и лица без гражданства, служащие по контракту в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии или Государственной специальной службе транспорта, должны оформлять вид на жительство.

Разрешение подтверждает законность пребывания в Украине. Оно выдается на срок действия контракта и, как правило, ещё на шесть месяцев после его прекращения. Исключение составляют отдельные случаи расторжения контракта по вине иностранца.

Военнослужащие, заключившие контракт до 10 мая 2026 года и еще не имеющие вида на жительство или другого документа, подтверждающего право на законное проживание, должны подать документы на получение вида на жительство до 10 ноября 2026 года.

До истечения этого переходного срока законность их пребывания подтверждается военно-учетным документом или служебным удостоверением.

Что предшествовало

Для военных, заключивших контракт 10 мая 2026 года или позднее, срок подачи документов зависит от даты их въезда в Украину. Воинская часть проверяет, до какой даты человек имеет право находиться в Украине, и помогает подать заявление на получение вида на жительство.

Государственная миграционная служба оформляет вид на жительство в течение 15 рабочих дней после принятия документов. Получить готовый документ военнослужащий должен лично.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство еще весной обновило процедуры оформления документов для иностранцев, которые присоединились к обороне Украины или планируют это сделать. Правила пребывания и оформления документов для иностранных добровольцев в армии упростили. Также ввели новые возможности легального пребывания в стране.

Иностранные добровольцы тактической группы Главного управления разведки Минобороны Украины "Реванш" рассказали о своем боевом пути и мотивации воевать с РФ. По словам спецназовцев, они просто ненавидят россиян и намерены бороться за свободу Украины до конца.

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