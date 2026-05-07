Иностранным добровольцам упростили правила пребывания в Украине: что изменилось

Мария Дрофич
Правительство обновило процедуры оформления документов для иностранцев, которые присоединились к обороне Украины или планируют это сделать. Правила пребывания и оформления документов для иностранных добровольцев в армии упростили. Также ввели новые возможности легального пребывания в стране.

Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко. По его словам, постановление Правительства, подготовленное МВД, устанавливает четкую процедуру оформления вида на жительство для иностранцев, которые уже служат в Национальной гвардии, Вооруженных Силах Украины или Государственной специальной службе транспорта.

Для иностранцев, которые планируют подписать контракт, предусмотрели возможность оставаться в Украине легально. Это касается случаев, когда документы уже просрочены или их невозможно обновить по объективным причинам, например, когда для этого нужно обращаться в страну-агрессора.

Также отменили требование декларировать место жительства, поскольку для этих лиц фактическим местом пребывания являются территории выполнения боевых задач.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать законодательную базу для деятельности частных военных компаний в Украине. В первую очередь речь идет о создании возможностей для трудоустройства ветеранов.

Также OBOZ.UA сообщал, иностранные добровольцы тактической группы Главного управления разведки Минобороны Украины "Реванш" рассказали о своем боевом пути и мотивации воевать с РФ. По словам спецназовцев, они просто ненавидят россиян и намерены бороться за свободу Украины до конца.

