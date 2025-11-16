Как хранить авокадо, чтобы оно оставалось свежим до месяца

Авокадо известны своим коротким сроком хранения, но при этом для достижения их пиковой спелости нужно подождать. Как только они достигают этой стадии, задача состоит в том, чтобы сохранить их свежими как можно дольше. Обратный отсчет начинается с момента разрезания авокадо. Если оставить его в таком виде, оно быстро потеряет свой ярко-зеленый оттенок.

Хотя потемневшее авокадо может быть съедобным, из него точно не приготовишь вкусный гуакамоле или тост. Однако, если правильно хранить овощ, он может оставаться свежим дольше, чем можно было бы ожидать, говорит Эми Кросс, эксперт по хранению продуктов и автор блога The Cross Legacy. В своем видео на YouTube Shorts она поделилась двумя советами по хранению авокадо – одним для разрезанных половинок авокадо и другим для целых.

Относительно разрезанного она посоветовала: "Авокадо, разрезанное пополам металлической крышкой, будет оставаться свежим примерно неделю после этого".

Что касается целых авокадо, то хотя большинство рекомендует хранить их на столе, она утверждает, что они могут оставаться свежими до 28 дней, если хранить их вместе с лимонами в ящике холодильника.

"Если хранить целые авокадо в контейнере для овощей и фруктов с лимоном, они будут оставаться свежими в течение месяца с момента покупки", – объяснила эксперт.

Ящики для овощей и фруктов расположены внизу холодильника и специально разработаны для хранения свежих продуктов, обеспечивая более влажную среду.

При правильном использовании эти ящики могут помочь сохранить ваши фрукты и овощи свежими в течение длительного времени.

Итак, почему стоит хранить авокадо вместе с лимонами? Оказывается, что этилен, который выделяют цитрусовые, может немного замедлить порчу, помогая авокадо дольше оставаться свежими.

Просто положите авокадо рядом с фруктами или овощами, выделяющими этилен – газ, который, как известно, ускоряет созревание.

Вы можете совместить авокадо с яблоком или бананом в коричневом пакете или просто положить авокадо под бананы во фруктовую миску.

