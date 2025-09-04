Что сделать, чтобы авокадо стал мягким и спелым за два дня: лайфхак

Кроме сливочного вкуса вкуса, авокадо также достаточно дешевое, что только добавляет ему привлекательности, но, как и в других фруктах, у него есть недостаток – часто нужно ждать, пока оно созреет, прежде чем можно будет его есть.

Но если вы хотите ускорить процесс, существует простой способ быстрее созреть авокадо, чтобы оно стало мягким и готовым к употреблению всего за два дня. По словам экспертов по питанию, вам понадобятся только два других фрукта – яблоко и банан, пишет OBOZ.UA.

Авокадо обычно созревает примерно от четырех до семи дней при комнатной температуре, хотя это время может меняться в зависимости от того, насколько твердым оно было во время покупки, причем те, что имеют более зеленый цвет, созревают дольше.

Но если хранить авокадо вместе с яблоком и бананом в коричневом бумажном пакете, можно ускорить время созревания до двух дней. Это объясняется тем, что и яблоки, и бананы выделяют этилен – природный гормон, который вызывает созревание фруктов, что приводит к таким изменениям, как размягчение, изменение цвета и выделение ароматов.

Поэтому, когда авокадо хранится рядом с этими фруктами, газообразный этилен, который выделяется, может вызвать реакцию в авокадо, что приводит к его быстрому созреванию. А поскольку фрукты хранятся в коричневом бумажном пакете, это помогает удерживать выделяемый газ, чтобы подвергнуть авокадо его воздействию в небольшом концентрированном пространстве, что эффективно способствует созреванию.

