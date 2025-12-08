Как долго живут пуансеттии: как максимально продлить время цветения

Пуансеттии стали непременной частью рождественского декора – их цвета идеально вписываются в праздничную эстетику. И хотя эти комнатные растения считают сезонными, пуансеттия может украшать ваш дом и за пределами праздников и даже прожить в вашем доме не один год.

Как помочь Рождественской звезде процветать как можно дольше, разбирался Блог Марты Стюарт. Эксперты рассказали ему, как правильно ухаживать за растением, чтобы обеспечить ему долгую жизнь и продолжительное цветение.

Как долго живут пуансеттии

Обычно сезон цветения пуансеттий длится 6-8 недель. После этого она сбрасывает яркие цветные листья и превращается в сплошь зеленый куст.

На самом деле, яркие лепестки растения не являются настоящими цветами. Это прицветник, который привлекает внимание к настоящему цветку – небольшой желтой структуре по центру. Чтобы обеспечить цветение пуансеттии и ее длительную жизнь, важно правильно ухаживать за растением.

Как ухаживать за пуансеттиями

Пуансеттии могут украшать ваш дом месяцами, а то и годами. Важно обеспечить им три ключевые составляющие качественного ухода – правильную температуру, достаточное освещение и регулярный полив.

Температура

Ключ к долголетию пуансеттии – это держать ее подальше от холодных сквозняков и перепадов температуры. Это важно, даже когда вы везете горшок с растением из магазина. Переохлаждение может вызвать у цветка шок и даже стать причиной его гибели.

Освещение

Рождественская звезда предпочитает яркий, непрямой свет. Если ваша пуансеттия начала тускнеть и сбрасывать листья, это сигнал, что ей недостатка освещения. Переставьте ее поближе к окну или, возможно, приобретите для нее дополнительную лампу.

Полив

В поливе важно держать пуансеттию постоянно увлажненной, но не позволять ей замокать. Вносите воду, когда верхние 2-2,5 см земли в горшке просохнут. Затем подождите пару минут, пока лишняя вода стечет в поддон и слейте ее. Такой полив будет правильным и достаточным.

