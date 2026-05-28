Как долго можно находиться собаке на солнце: есть риск смертельной болезни

Многие люди берут своих любимых домашних животных на улицу, чтобы насладиться солнцем и прекрасной погодой, но, по словам ведущего ветеринара, это связано с определенным риском.

Доктор Анна Форман, ветеринар компании Everypaw Pet Insurance, предупредила владельцев о том, что их животные могут заболеть раком, если они не будут достаточно осторожны, пишет OBOZ.UA.

"Собаки любят загорать по тем же причинам, что и мы – наслаждаться теплом и ярким светом. Это обеспечивает расслабляющее ощущение, которое способствует хорошему самочувствию. Однако, как и мы, собаки могут получить солнечные ожоги и тепловой удар", – сказала специалист.

Обгоревшая на солнце кожа болит у животных, как и у людей. В более хроническом и серьезном случае повторные солнечные ожоги могут привести к раковым изменениям.

Она также определила, какие животные подвергаются наибольшей опасности, и предложила свои профессиональные советы по безопасности собак во время периодов интенсивного солнечного света.

Имеет ли солнце какую-то пользу для здоровья собак?

В отличие от людей, собаки не могут поглощать UVB-лучи через кожу, а это означает, что они полностью зависят от своего рациона для получения витамина D. Однако солнечный свет помогает в выработке гормонов мелатонина и серотонина – так же, как и у людей – и поэтому пребывание на солнце помогает регулировать циркадный ритм собаки, поддерживая как режим сна, так и общее психическое благополучие.

Как долго можно позволять собакам находиться на солнце?

Как и люди, собаки могут получить солнечные ожоги и тепловой удар, если их оставлять на солнце в течение длительного времени. Собакам следует ограничивать пребывание на солнце не более 45 минут-часа, когда солнце наиболее интенсивно (между 11:00 и 15:00).

Собаки должны всегда иметь доступ к тени (они естественно тянутся к ней, когда перегреваются), а также миску с пресной водой. Им также может быть полезным чистый "бассейн" с пресной водой или охлаждающий коврик, чтобы помочь регулировать температуру тела.

В целом безопасно выгуливать собаку при температуре ниже 20°C, хотя за животными крупных или плоскомордых пород, или страдающих ожирением или другими заболеваниями, следует всегда пристально следить при любой температуре.

Даже здоровые и подтянутые собаки, которых интенсивно тренируют, рискуют получить тепловой удар при температуре 20-23°C. Следует быть крайне осторожными при любых физических нагрузках животного при температуре выше 24°C.

