Это не всегда счастье: что на самом деле чувствует собака, которая виляет хвостом

Общеизвестно, что собака, которая виляет хвостом, счастлива или наслаждается жизнью. Но один эксперт по животным объяснил, почему на самом деле все не так просто.

В видео, опубликованном в TikTok ветеринарной клиникой Green Pastures Vets в Сомерсете, один из сотрудников объяснил, что на самом деле может означать виляющий хвост. И вы можете быть удивлены, узнав, что это не всегда о хорошем настроении у собаки.

Как оказалось, это может быть признаком того, что они обеспокоены или немного тревожны". "А если посмотреть на другие знаки в их языке тела, например, на то, облизывают ли они губы, зевают и виляют хвостом, то это может быть поведение ради того, чтобы просто попытаться чувствовать себя лучше, счастливее", - говорит специалист.

Признаки могут свидетельствовать о том, что собака испытывает беспокойство или тревогу:

Отдаление, избегание или сокрытие

Подгибают хвост под тело, отводят взгляд или делают себя визуально меньше

Облизывание губ, зевание, когда не хочется спать, поднятие лап

Рычание, выскакивание зубов, щелканье или кусание.

Виляние хвостом является инстинктивным у собак. Они его используют как часть разнообразного общения друг с другом и с людьми.

