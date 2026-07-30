Как часто нужно стирать матрас: неожиданный ответ

Матрас – это один из тех предметов домашнего обихода, о чистоте которого мы часто вспоминаем только тогда, когда возникает проблема. Простая привычка может сделать наше спальное место более свежим и комфортным.

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Регулярный уход за матрасом имеет решающее значение для его долговечности и качества сна. Многие люди сосредотачиваются в первую очередь на смене постельного белья, забывая, что сам матрас также нуждается в надлежащем уходе. Стоит знать, как часто его следует чистить и какие простые шаги могут помочь поддерживать его в хорошем состоянии, пишет OBOZ.UA.

Рекомендуется регулярно проветривать матрас и тщательно чистить его по крайней мере один или два раза в год. При этом его поверхность следует пылесосить раз в месяц и проветривать после каждой смены постельного белья. Пищевая сода – эффективное домашнее средство для освежения матраса.

Просто посыпьте ею всю поверхность, оставьте на несколько часов, а затем тщательно пропылесосьте. Это устранит неприятные запахи и снизит влажность. Лучше всего удалять свежие пятна немедленно, используя мягкую ткань и небольшое количество мягкого моющего средства. Матрас, за которым ухаживают таким образом, будет оставаться чистым, свежим и прослужит долгие годы.

Кроме того, регулярное переворачивание матраса улучшает вентиляцию внутри него, что снижает риск накопления влаги и неприятных запахов, а также препятствует размножению пылевых клещей.

Частота переворачивания матраса имеет важное значение. Однако она зависит от типа матраса и рекомендаций производителя. Средняя рекомендуемая частота для большинства матрасов составляет каждые 3–6 месяцев.

Ситуация иная, когда матрас используется в течение первых нескольких месяцев после покупки. Именно тогда он адаптируется к вашему телу, и его стоит переворачивать каждые 2–3 месяца, поскольку материалы сильнее реагируют на форму тела и давление. Позже вы можете переворачивать его реже.

OBOZ.UA рассказывал, действительно ли качество матраса влияет на сон и самочувствие после пробуждения.

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