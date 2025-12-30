Как часто на самом деле надо выгуливать собаку: отвечают эксперты

Без надлежащих физических нагрузок собаки могут стать беспокойными, стрессовать и даже иметь проблемы со здоровьем. Прогулки также являются одним из основных способов, с помощью которых они исследуют окружающую среду и высвобождают накопленную энергию.

Для многих владельцев настоящая дискуссия заключается в том, сколько раз в день надо выгуливать собаку. По словам экспертов, этих домашних любимцев стоит водить на прогулку хотя бы раз в день, в идеале – дважды, пишет Express.

Обычно достаточно прогулки от 30 минут до двух часов. Однако это зависит от породы, размера, возраста и текущего состояния здоровья вашей собаки. Если вы не уверены, сколько физических нагрузок ей нужно, поговорите с ветеринаром.

Регулярные прогулки также играют большую роль в удовлетворении базовых потребностей собак. Эксперты говорят, что собаки любят исследовать новые места, открывать для себя новые запахи и встречаться с другими собаками.

Неправильное выгуливание может привести к накоплению энергии, деструктивному поведению и даже чувству запущенности.

Прогулки также могут служить возможностями для дрессировки. Игра в апорт, отработка команд или знакомство с игрушками во время пребывания на свежем воздухе помогут закрепить полезные привычки и уменьшить потребность в привлечении внимания дома.

