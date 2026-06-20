Как быстро заснуть и спокойно спать в жару: неожиданный способ

Эксперт по сну поделилась способом охлаждения во время летней жары, который на первый взгляд может показаться нелогичным. Есть несколько вещей, которые вы можете попробовать перед сном, чтобы хорошо выспаться.

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Лиза Артис, заместитель генерального директора благотворительной организации The Sleep Charity, поделилась некоторыми полезными советами, которые помогут вам качественно отдохнуть, пишет Express.

По её словам, цель состоит в том, чтобы создать условия, которые помогут вам чувствовать себя комфортно в течение всей ночи.

Она поделилась несколькими советами о том, как помочь своему телу естественным образом охладиться перед ночным сном. Одна из предложенных ею привычек может кого-то удивить.

Неожиданное предложение

Тёплый душ перед сном может показаться странным, но он способен стимулировать естественный процесс охлаждения организма и помочь вам почувствовать себя более готовыми ко сну.

Закрытие штор или жалюзи днем, чтобы заблокировать прямые солнечные лучи, открытие окон, когда температура падает вечером, и выбор воздухопроницаемого хлопкового постельного белья и одежды для сна — все это может помочь. Многие считают, что в жару следует спать без одеял, но легкое, воздухопроницаемое одеяло на самом деле может помочь более эффективно регулировать температуру.

Люди часто сосредотачиваются на температуре в комнате, но забывают о мелких привычках, которые могут оказать большое влияние на комфорт и сохранение прохлады.

Например, сон на боку или в более расправленном положении может помочь теплу тела легче рассеиваться. Выключение электроники перед сном может уменьшить излишнее тепло в спальне, тогда как охлаждение ног прохладной ванночкой для ног или наложение на них прохладной влажной фланелевой тряпочки, или даже охлажденной грелки в конце кровати, может помочь снизить общую температуру тела.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как улучшить сон.

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