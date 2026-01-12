Как быстро высушить одежду зимой, не повышая счета за электроэнергию: действенный способ

Сушка белья зимой может раздражать тех, кто пытается сократить счета за электроэнергию, но есть простой трюк, который поможет сэкономить.

Сушильные машины очень удобны в использовании, но они являются одними из самых энергоемких приборов в доме. В результате многие люди стараются не включать их зимой, чтобы предотвратить резкий рост счетов за электроэнергию, и вместо этого выбирают более экономически эффективные варианты, такие как осушители воздуха или сушильные стойки, и один эксперт указал на лучший вариант, пишет Express.

Марк Уокер, эксперт по стирке из Denver Wash and Fold, настоятельно рекомендует использовать осушители воздуха в течение всего зимнего периода, поскольку они сохраняют одежду и вещи сухими.

Он сказал, что вы можете "навсегда избавиться от плесени и грибка, включив осушитель воздуха в свой зимний режим сушки", и подчеркнул, что этот метод также является экономически эффективным.

Появление плесени в вашем доме может стать серьезной проблемой зимой, особенно во время сушки белья в помещении, поскольку мокрая одежда создает дополнительную влагу в воздухе, что может способствовать размножению спор.

Осушители воздуха не только быстро сушат одежду, но и устраняют влагу из комнат, предотвращая образование плесени.

Однако, чтобы получить максимальную отдачу от осушителя воздуха, обязательно пропустите дополнительный цикл отжима, прежде чем вынимать одежду из стиральной машины, поскольку это удаляет лишнюю воду.

Ключ к быстрой сушке одежды зимой заключается в уменьшении содержания влаги, поэтому убедитесь, что в вашем помещении для сушки белья есть оптимальный поток воздуха.

