Как будет украинский 'подходящий': все варианты

Русское слово "подходящий" часто переводят на украинский как "підходящий". Это грубая ошибка и явная языковая калька.

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На самом деле в украинском есть много соответствующих синонимов, и все они – красивые и благозвучные. OBOZREVATEL разбирался, чем заменить русизм.

Как заменити слово "подходящий"

Языковеды отмечают, что русское слово "подходящий" на русский переводят в зависимости от значения.

Если мы говорим о времени или случае, следует использовать: "слушний", "пригідний", "підхожий", "відповідний". Например: "у відповідний час ми підемо у наступ", "для цього ще не було пригідних умов".

Также можно использовать синонимы: "нагідний", "догідний", "придатний".

Говоря о стоимости, языковеды советуют использовать слово "поцінний".

Как перевести на украинский русские фразы

Отдельно рассмотрим, как перевести на украинский некоторые русские фразы со словом "подходящий".

Это подходящее для вас место" – "Це відповідна для вас посада".

"Настало подходящее время" – "Настав слушний час/добра година/догідна хвилина".

"Это подходящий к использованию прибор" – "Це придатний для використання пристрій" (також, якщо говоримо про інструмент, можна вживати "підхожий, відповідний інструмент").

"Я хочу купить это за подходящую цену" – "Маю намір купити поцінно".

"Это подходящий случай" – "Це нагідний, догідний, пригідний випадок (нагода)".

"Подходящий товар" – "підхожий крам (товар)".

"Первый подходящий случай" – "перший-ліпший випадок".

Кстати, украинскому языку совершенно несвойственны активные причастия настоящего времени с окончаниями -ачий, -ячий, -учий, -ующий (видящий, ходячий, едущий, любящий, наступающий). Поэтому и Новый год у нас никуда не "наступает".

Однако языковеды отмечают, что слова с суффиксами -ач-, -яч-, -уч-, -юч-, (-ущ-, -ющ-), которые перешли в класс прилагательных, можно и нужно использовать. К примеру, цветущий сад, плодородное поле, блестящее солнце.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как на украинском языке правильно называть слово, напечатанное со случайной ошибкой.

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