Как будет украинская достопримечательность: какие существуют варианты
Украинский язык богат синонимами, и часто одно русское слово можно перевести с помощью множества вариантов. Это, к примеру, касается слова "достопримечательность".
Языковеды говорят, что этот термин нельзя перевести с помощью одного слова, однако есть много очень благозвучных аналогов. OBOZREVATEL разбирался, как сказать по-украински "достопримечательность", не прибегая к суржику и кальке.
"Достопримечательность" – это место, вещь или объект, которое заслуживает на особое внимание. Она имеет уникальную историческую, культурную или архитектурную ценность.
На украинский "достопримечательность" переводят следующим образом:
- визначна пам'ятка;
- визначне місце;
- варта уваги пам'ятка/місцевість;
- славна пам'ятка/місцевість.
Есть еще очень красивое слово, родом из Галиции – "дивогляд".
В сети предлагают и другие варианты: например, "цікавинка". "Чи є у вашому місті цікавинки?". Или же "показне місце" (з англійського showplace) Толковый словарь дает такое определение слову "показний – это привлекающий внимание, заметный. Эти слова можно использовать в разговорном стиле.
Кстати, в разных регионах Украины есть свои интересные слова. Что такое мацур, погар, цимборка и сеянка и какие еще необычные слова используют в разных областях – читайте в материале.
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