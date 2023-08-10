Как будет украинская достопримечательность: какие существуют варианты

Украинский язык богат синонимами, и часто одно русское слово можно перевести с помощью множества вариантов. Это, к примеру, касается слова "достопримечательность".

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Языковеды говорят, что этот термин нельзя перевести с помощью одного слова, однако есть много очень благозвучных аналогов. OBOZREVATEL разбирался, как сказать по-украински "достопримечательность", не прибегая к суржику и кальке.

"Достопримечательность" – это место, вещь или объект, которое заслуживает на особое внимание. Она имеет уникальную историческую, культурную или архитектурную ценность.

На украинский "достопримечательность" переводят следующим образом:

визначна пам'ятка;

визначне місце;

варта уваги пам'ятка/місцевість;

славна пам'ятка/місцевість.

Есть еще очень красивое слово, родом из Галиции – "дивогляд".

В сети предлагают и другие варианты: например, "цікавинка". "Чи є у вашому місті цікавинки?". Или же "показне місце" (з англійського showplace) Толковый словарь дает такое определение слову "показний – это привлекающий внимание, заметный. Эти слова можно использовать в разговорном стиле.

Кстати, в разных регионах Украины есть свои интересные слова. Что такое мацур, погар, цимборка и сеянка и какие еще необычные слова используют в разных областях – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, есть ли в украинском языке слово "однофамилец".

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