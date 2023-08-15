Как будет на украинском 'солнцепек': названы благозвучные заменители

Последний месяц принес украинцам невиданную жару: в некоторых областях синоптики прогнозируют до +35 градусов Цельсия. Попадая в пиковые часы на открытые незатененные участки, так и хочется сказать, что мы оказались на солнцепеке.

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Известный языковед и учитель Александр Авраменко рассказал, чем заменить это русское слово. Оказывается, в украинском языке есть очень благозвучный аналог.

Авраменко предложил обогатить словарный запас типичными украинскими определениями, которые касаются летней жары. "Солнцепек" следует исключить из употребления, а вместо него использовать украинские синонимы.

"Солнцепек" можно перевести как:

осоння;

пригрів (з наголосом на "и").

Например: "Кіт солодко дрімав на осонні". "Сонце стояло високо над обрієм, а на пригріві біля хати метушилися горобці".

Языковед также рассказал о малоизвестном слове, которым можно назвать легкий летний ветерок. Попав на солнце, прохладу приносит "легіт" (ударение на "е").

"Сонце грає промінням, весняний легіт жене по небесній блакиті, як пух, легенькі білі хмаринки", – Авраменко привел в пример цитату известного писателя Михаила Коцюбинского.

Кстати, согласно последним исследованиям НАН, в украинском лексиконе почти на две трети больше слов, чем считалось ранее. Подробнее о лексических подсчетах ученых – читайте в материале.

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