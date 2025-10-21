Как безопасно отличить ядовитые грибы по цвету, запаху и "ножкам": делимся полезными советами

Грибы хоть и вкусный продукт, но при этом – и очень опасный, если не знать, как правильно их собирать, а именно – на что обратить внимание, чтобы вместо ядовитых грибов выбрать безопасные.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как в домашних условиях безопасно отличить ядовитые грибы.

Собирайте только хорошо знакомые грибы

Собирайте только те грибы, в которых вы абсолютно уверены. Если есть хоть малейшее сомнение, лучше не брать гриб.

Обращайте внимание на внешние признаки

Запах

Ядовитые грибы часто имеют неприятный, резкий запах, напоминающий лекарства или хлор.

Цвет

Некоторые ядовитые грибы имеют яркую окраску. Срез ножки ядовитых грибов может менять цвет на синий или фиолетовый, тогда как съедобные грибы на срезе обычно имеют белесый или бурый цвет.

Ножка

Некоторые ядовитые грибы имеют толстую ножку, которая утолщается книзу. Также осторожно относитесь к грибам, у которых на ножке есть "юбочка" или кольцо, напоминающее "юбочку".

Важно помнить: ядовитые грибы могут быть очень похожими на съедобные грибы, поэтому будьте осторожны. Не ешьте грибы, которые кажутся вам слишком старыми, перезрелыми или испорченными. Не покупайте грибы на стихийных рынках. Если у вас есть какие-либо сомнения, лучше не рисковать. Лучше избавиться от сомнительных грибов, чем получить отравление!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: