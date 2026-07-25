Как бабушки в СССР спасались от жары: помогал простой аксессуар

Во времена СССР о таком способе спасения от жары, как кондиционер, никто и не подозревал – это была какая-то абстрактная роскошь из буржуазной зарубежной жизни, о которой обычный человек даже не слышал. Зато все прекрасно знали, как выглядят веера. Их регулярно показывали в кино: то в исторических лентах о пышных балах XVIII века, то в иностранных фильмах о жаркой Испании или загадочном Востоке.

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В сознании советских женщин этот изысканный аксессуар оставался признаком "буржуазной" жизни, далекой от суровой советской повседневности. Однако летняя жара в городских автобусах, очередях и хрущевках была вполне реальной. Поэтому, когда столбик термометра зашкаливал, бабушки и пожилые женщины находили свои собственные, проверенные способы обрести спасительную прохладу. Веер с киноэкрана быстро адаптировался к советскому быту. OBOZ.UA рассказывает, как это происходило.

Самым простым способом обзавестись веером было изготовить его своими руками. Для этого использовали самые причудливые подручные материалы – от газет и остатков обоев до плотных обложек от журналов или даже картонных вееров-гармошек, которые складывали вместе с внуками. Такой "самодельный кондиционер" клали в сумку рядом с хозяйственной сеткой и носовым платком.

Впрочем, подобные ручные веера были довольно неуклюжими, поэтому тем, кому хотелось хоть капли эстетики, приходилось искать дальше. Самым желанным трофеем считались деревянные или костяные веера с ажурной резьбой и шелком. Иногда их можно было найти в сувенирных отделах магазинов, но там они появлялись крайне редко и мгновенно раскупались. Чаще всего настоящий красивый веер становился предметом гордости, если его привозил кто-то из родственников из отпуска на Кавказе, из Крыма или из зарубежной командировки в дружественный Китай или Вьетнам.

В жаркий июльский день на скамейке у подъезда или в душном вагоне дизель-поезда можно было увидеть целую галерею: кто-то ритмично обмахивался сложенным пополам журналом "Советская женщина", а кто-то с гордостью разворачивал деревянное кружево из бамбука. Это была не просто защита от жары, а свой особый, почти забытый ныне ритуал летнего спасения.

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