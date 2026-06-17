Как в СССР летом держали квартиру в прохладе: кондиционеров не было

После распада СССР на рынок стран, обретших независимость, хлынули бытовые приборы, которые казались людям фантастикой. Одним из таких приборов был кондиционер – механизм, позволяющий поддерживать комфортную температуру в помещении без хитроумных бытовых лайфхаков. До этого жителям Страны Советов приходилось придумывать способы самостоятельно охладить жилище в жару.

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Без умных гаджетов и климат-контроля, вооружившись лишь водой, тканью и собственной находчивостью, люди создавали свои уникальные системы охлаждения. Как именно рядовые горожане спасали свои хрущевки и сталинки от июльской жары и какие лайфхаки прошлого века могли бы удивить современное поколение, вспоминал OBOZ.UA.

Мокрые простыни и шторы

Когда советские города накрывала волна жары, это был самый популярный способ облегчить ее. Большие простыни или полотенца обильно смачивали холодной водой и вешали на открытые окна или двери. Вода испарялась, забирая тепло из воздуха, и в комнате становилось прохладнее и свежее. Впрочем, приходилось следить за тем, чтобы ткань оставалась постоянно мокрой.

Марля на окнах плюс пульверизатор

Москитные сетки на окнах во времена СССР были большой редкостью, поэтому от надоедливых насекомых спасались с помощью марли, которую крепили к оконной раме. В жару это позволяло использовать ее еще и для охлаждения жилища. На марлю брызгали холодной водой из пульверизатора. Эффект это давало по тому же принципу, что и развешивание мокрых простыней.

Вентилятор и лед

Тем гражданам Союза, у которых в хозяйстве были такие чудеса техники, как холодильник с морозильной камерой и вентилятор, повезло – они могли соорудить нечто вроде кондиционера своими силами. Перед вентилятором ставили миску с замороженным дома льдом и включали прибор. Так по помещению начинал распространяться уже охлажденный воздух.

Сон на полу

Поскольку горячий воздух поднимается вверх, а линолеум или паркет на полу бетонной панельки или, тем более, сталинки оставались относительно прохладными, в самые жаркие июльские ночи матрасы часто перекочевывали с кроватей прямо на пол. Это позволяло охладиться и заснуть даже в раскаленную ночь.

Дневная защита окон от солнца

Когда ясные дни сопровождались ярким и палящим солнцем, важной становилась защита дома от его лучей. Поэтому утром, когда квартира хоть немного остывала за ночь, все окна плотно завешивали плотным текстилем – не только шторами, но и одеялами или скатертями. Это позволяло защитить помещение от нагрева извне.

Конечно, спасались от жары и классическими методами – регулярным холодным душем, прохладным квасом из больших желтых бочек на улице и мороженым в стаканчиках. Впрочем, когда на рынке появились кондиционеры, все эти методы отошли на второй план, ведь они не смогли соперничать по эффективности с автоматическим охлаждением помещения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в СССР придумали отключать горячую воду летом – жара здесь была ни к чему.

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