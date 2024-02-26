Советский магазин. Конечно, фото постановочное. Но даже по нему можно сделать определенные выводы.

Красиво выложены в пирамидки банки консервов. Плохо видно, но внешне похоже, что их 3, максимум 4 вида. Достаточно было бы 1/5 площади полок. Зато пирамидки вызывают впечатление изобилия.

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В холодильній вітрині аж цілих три види ковбаси. Але теж закладеної так, аби складалося враження забитої вщерть смаколиками вітрини. У лівому нижньому куті очевидно шмат т. з. м`яса, звичайно як тоді казали "з кісточкою", тобто кістка з м`ясом.

І це, повторюся постановочна світлина. Далеко не в кожному радян ському магазині і не в кожному місті було й таке. Бо в СРСР країну було офіційно розділено на 4 категорії постачання. І в третій категорії у вітринах крім морської капусти, та діжкової солоної кільки не було нічого, а на полицях - пірамідки з кільки в томаті.

Сьогодні спеціально зайшов в магазин подивитися. Звичайний невеличкй магазин, не супермаркет. Чотирнадцять видів ковбас (варена, сарделі, сосиски, напівкопчена, копчена, сирокопчена, сиров`ялена) плюс ковбасна нарізка. На різний смак і на різний гаманець. І 17 видів рибних консервів.

Хтось скаже: зате в СРСР була якість, не те що зараз - суцільна "хімія" та соя. Ну, що ж, трохи про якість. Е 252, Е 407, Е 451, Е 497 - це з рецептури радянських ковбас. Натрій фосфорнокислий однозаміщений 2-водний, крім ковбаси, ще у виробництві рідини для миття скла використовували.

А ось вам "ковбасний" ГОСТ 23670-79 (тобто від 1979 року):" У ковбасі окремій, баранячій, свинячій, столовій, московській, чайній допускається заміна 2 кг яловичини або свинини на 2 кг. крохмалю картопляного або борошна пшеничного".

Тільки зараз на упаковці з ковбасою за законом виробник мусить зазначати її склад, а тоді лише номер ГОСТу писали. А що там за тим номером - ховалося мороком грифу ДСК. І сою в СРСР вирощували ще з 30-х років минулогот століття мільйонами тонн - як гадаєте, для чого?

Нарешті ще одне. Зверніть увагу на антураж магазину. На оті стіни, викладені кафельною плиткою, на підлогу і на стан холодильних вітрин. Особливо тієї, що праворуч. Але то вже тема для іншого допису...