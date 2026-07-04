Кабмин определил место для Украинского национального пантеона: что известно

Кабинет министров Украины утвердил постановление, определяющее место расположения Украинского национального пантеона. Его планируется создать на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" в Киеве.

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Документ является продолжением реализации государственного проекта по созданию Украинского национального пантеона. О принятии соответствующего постановления сообщил Украинский институт национальной памяти.

Украинский институт национальной памяти будет отвечать за разработку концепции и структуры Пантеона, а также обеспечит научно-методическое сопровождение его создания. Кроме того, институт будет проводить экспертные и публичные обсуждения форм мемориализации и деятельности будущего мемориального комплекса.

Также УИНП совместно с Министерством иностранных дел должен провести проверку данных о борцах за независимость Украины и других выдающихся деятелях, внесших весомый вклад в формирование украинского национального сознания и идентичности и похороненных за пределами страны. После этого будет определена целесообразность их перезахоронения на территории Пантеона.

На Министерство культуры Украины возложена обязанность определить конкретное место расположения Пантеона в пределах Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" с учетом требований по охране культурного наследия, ограничений на использование земель и международных обязательств Украины. Ведомство также организует открытый архитектурный конкурс с участием представителей государственных органов, местного самоуправления, общественности, международных организаций, религиозных общин, архитекторов, историков и искусствоведов.

Создание, обустройство и дальнейшее функционирование Украинского национального пантеона будут финансироваться за счет государственного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством.

В Украинском институте национальной памяти также напомнили, что Закон "Об Украинском национальном пантеоне" Верховная Рада приняла в целом 1 июля 2026 года. Это стало завершением более чем 30-летнего пути от появления идеи создания Пантеона до ее законодательного закрепления.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что возле Киево-Печерской лавры может появиться 80-метровый небоскреб, который испортит панораму города. Как объясняют активисты, здание закроет собой православную святыню, чем кардинально изменит внешний вид столицы. Осложняет ситуацию судебное разрешение на строительство, согласно которому для возведения жилого комплекса был отменен запрет на строительство в этом районе зданий выше 27 м.

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