Перед Киево-Печерской лаврой поставят 80-метровый небоскреб "московского верующего": кто это разрешил

Рядом с Киево-Печерской лаврой может появиться 80-метровый небоскреб, который исказит панораму города. Как объясняют активисты, здание закроет собой православную святыню, чем кардинально изменит внешний вид столицы. Осложняет ситуацию судебное разрешение на строительство, согласно которому, для возведения жилого комплекса был отменен запрет на строительство в этом районе зданий выше 27 м.

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Занимаются же строительством, как отмечается, компании, связанные с экс-регионалом Сергеем Левочкиным и владельцем обанкротившегося банка "Таврика" и Киевского ювелирного завода, а также "строителем" храмов в Москве Сергеем Цюпко. И на данный момент работы уже начались – в частности, отмечает активист Дмитрий Перов, "уже начат демонтаж исторического здания училища связи".

OBOZ.UA выяснил, почему суд разрешил "наплевать" на Генеральный план Киева, что об этом думают в КГГА и есть ли возможность остановить строительство.

"Порешали" через суд

Эта история тянется уже несколько лет. Так, в июле 2020 года Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал противоправными и отменил ограничение по высоте в 27 м для жилого дома по ул. Князей Острожских (Московская), 43/11а. Чем фактически разрешил строительство высотного здания высотой 80 метров.

Кстати, решение суд вынес именно в тот день, когда его председателю – Павлу Вовку – сообщили о подозрении в создании преступной организации и захвате власти. Сам же суд в те времена "прославился" вынесением ряда скандальных решений.

И этот же ОАСК не усмотрел правовых оснований считать, что участок на пересечении ул. Князей Острожских и Цитадельной находится в Центральной планировочной зоне города Киева. Даже несмотря на то, что ограничения для участков и объектов, расположенных в Центральной планировочной зоне, установлены Генеральным планом г. Киева.

Таким образом, суд согласился с доводами застройщиков. То есть, встал на сторону истца – ООО "Будинвестиции", учредителем которой на 2020 год (момент вынесения первого постановления по делу), по данным аналитической системы YouControl, была некая Наталья Антоненко.

"В связи с этим у истца отсутствует обязанность соблюдать ограничения в части предельной высоты зданий, установленные для центральной планировочной зоны", – говорится в решении.

В частности, суд отметил, что для определения условий и ограничений использования территории в пределах определенных зон следует использовать план зонирования территории, а не Генеральный план. Кроме того, ОАСК признал, что Генплан показывает, как в целом должен развиваться город, но сам по себе не определяет, какое именно целевое или функциональное назначение имеет конкретный земельный участок.

"Из анализа приведенных норм следует, что Генеральным планом определяются направления функционального назначения территории, но не определяется само её функциональное назначение, то есть Генеральный план предусматривает развитие направлений использования территорий города, а не их устойчивое использование", – констатировали в ОАСК.

КГГА имеет предостережения

И хотя суд отменил требование о соблюдении высоты в 27 метров, в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА высказывают предостережения. В комментарии OBOZ.UA там отметили: решение не отменяет факта расположения земельного участка в пределах исторического ареала, зоны ландшафта Киевских гор и буферной зоны Киево-Печерской Лавры и Софии Киевской. Поэтому на территории, где расположен земельный участок:

частично капитальное строительство полностью запрещено;

новое строительство "ограничивается по высоте и характеру застройки 20 м, 27 м".

То есть, несмотря на формальное снятие ограничений по высоте, 80-метровое здание грубо противоречит нормам как Генерального плана, так и охранных зон.

Последнее подтвердили и в Департаменте охраны культурного наследия КГГА. В ответ на запрос OBOZ.UA там отметили:

Земельный участок по адресу: ул. Князей Острожских, 43/11 расположен в Центральном историческом ареале города Киева.

Что подтверждается соответствующим приказом Минкульта № 599 от 02.08.2021 г.

Также участок частично расположен в пределах буферной зоны объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерская Лавра".

Об этом свидетельствует приказ Минкульта № 412 от 31.01.2020 г.

"В соответствии с вышеуказанной научно-проектной документацией на территории, где расположен земельный участок, определена предельная высота застройки: частично 20 метров, частично 27 метров", – отметили в Департаменте.

Следовательно, получается, что решение ОАСК не означает, что для земельного участка по ул. Князей Острожских, 43/11а больше не действуют ограничения по высоте. Ведь суд отменил лишь ограничение в 27 метров – что, однако, не изменило охранный статус этой территории.

А потому вопрос о законности строительства 80-метрового жилого комплекса вновь становится актуальным. Кроме того, чтобы выяснить, как решение ОАСК "соотносится" со статусом этого участка и является ли указанное строительство действительно законным, мы обратились с соответствующими запросами в Минкультуру и КГГА. Ответы – если они поступят – будут опубликованы в следующем материале.

Строительные работы уже начались

Тем временем, работы на участке уже начались. "Сотрудниками отдела по вопросам благоустройства и экологии... при выезде на место установлено, что по указанному адресу... проводится установка временного ограждения на период строительства многоквартирного жилого дома в соответствии с контрольной карточкой на временное нарушение благоустройства", – рассказали OBOZ.UA в Печерской районной в городе Киеве государственной администрации.

Это же фиксирует и Департамент охраны культурного наследия. Однако при этом там отмечают: исключительное право согласовывать любые строительные работы на объектах культурного наследия, исторических территориях и в зонах их охраны имеет только Минкульт. А "по данным системы электронного документооборота Департамента информация о согласовании проектной документации по строительству по адресу: ул. Князей Острожских, 43/11 отсутствует".

То есть, несмотря на начало работ, Минкульт так и не подтвердил, что согласовал этот проект. Поэтому мы обратились в министерство с просьбой дать четкий ответ, существует ли такое согласование, а также предоставить его копию.

Более того, в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева рассказали OBOZ.UA, что не выдавали и не регистрировали документы, которые дают право:

выполнять подготовительные / строительные работы

удостоверяющие принятие в эксплуатацию законченного строительства по указанному адресу.

В свою очередь, в Департаменте охраны культурного наследия сообщили о "подготовке соответствующих мер реагирования" на начало проведения подготовительно-строительных работ по указанному адресу. Впрочем, какими они будут и какие результаты ожидаются, не указывается. Поэтому мы обратились в Департамент с соответствующим запросом. Ответа пока не поступило.

Все можно исправить?

Сами же подготовительные работы, как сообщил активист Дмитрий Перов, заключаются в сносе "исторического здания училища связи". Которое, по его словам, "имеет статус ценной исторической застройки, расположенной в центральном историческом ареале города".

Впрочем, это не спасает её от сноса. Ведь для этого зданию должен был бы присваиваться другой статус – объекта культурного наследия. А его, как отметили в Департаменте охраны культурного наследия, у него нет.

"Здание по ул. Князей Острожских, 43/11 не числится в реестре памятников или объектов культурного наследия", – отметили там.

Тем не менее, отмечает Перов, Минкульт имеет все основания признать это здание объектом культурного наследия. Ведь помимо уже имеющегося статуса исторической ценности, она имеет еще и градостроительное значение – поскольку "практически очерчивает направление улицы, как она проходила ранее".

"И уже на этом основании Минкульт, если бы у него было такое желание, мог бы издать приказ о приостановке работ. Поскольку в пределах Центрального исторического района любые перестройки, снос, реконструкции ценной исторической застройки должны согласовываться с ним", – рассказал Перов OBOZ.UA.

Кроме того, по его мнению, Департамент охраны культурного наследия может инициировать присвоение зданию статуса памятника архитектуры. Что защитит её от сноса – и, соответственно, сделает невозможным возведение 80-метрового жилого комплекса, а вместе с ним и искажение панорамы Киева.

Тем не менее, признает активист, шансов на это мало. Ведь даже если процедуру присвоения зданию статуса памятника начать сейчас, времени для ее завершения до сноса здания, вероятно, уже не хватит.

"Необходимо разработать соответствующую учетную документацию, провести определенные исследования. Даже если сейчас Департамент запустит этот процесс, то может банально не хватить времени, чтобы включить это здание в перечень памятников до того, как его снесут", – констатировал он.

Левочкин и "строитель" храмов в Москве

Заказчиками же строительства, как сообщили нам в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева, являются все та же киевская компания "Будинвестиции", а также Gmc Alliance Llp с офисом в Лондоне. Которая, как сообщили OBOZ.UA в Департаменте земельных ресурсов КГГА, и арендует землю под ЖК. При этом срок договора должен истечь 17 июля 2028 года. Однако не исключено, что он будет продлен – как это уже происходило ранее.

По данным же аналитической системы YouControl, "Будинвестиции" принадлежат гражданке Австрии Марии Цюпко. Она – дочь Сергея Цюпко, который:

до 2021 года был конечным бенефициарным владельцем компании, "приняв" её у Натальи Антоненко;

после чего передал фирму Марии.

При этом он поступил так не только с "Будинвестициями". В какой-то момент Цюпко заменил себя дочерью в качестве учредительницы сразу ряда предприятий. Что дает основания предположить, что, несмотря на официальный уход из дел, деятельность этих компаний контролирует именно он.

Цюпко известен тем, что ранее был владельцем обанкротившегося банка "Таврика". А еще – историей с банкротством "Киевского ювелирного завода", среди владельцев которого фигурировал все тот же банк "Таврика".

"Схема банкротства КЮЗ могла заключаться в том, что завод, которым руководил Сергей Цюпко, намеренно довели до ликвидации, чтобы за бесценок продать его имущество, оставив кредиторов ни с чем", – рассказывают о нем СМИ.

Что интересно, отмечается, что из-за своей схемы Цюпко даже пришлось бежать в Австрию (гражданкой которой является его дочь). Там, по данным расследователей, ему "пришлось скрываться от гнева Валерия Хорошковского (экс-министр финансов. – Ред.), который после смены власти в Украине в 2019 году вступил с Сергеем Цюпко в конфликт из-за активов Киевского ювелирного завода".

Сейчас же Цюпко позиционирует себя как мецената и благотворителя. А еще – ревностного православного. В российской "версии". Так, 31 августа 2022 года, уже после начала полномасштабного вторжения, Цюпко вошел в попечительский совет фонда "Поддержки строительства храмов города Москвы". А в Киеве этот верующий строит жилой комплекс, который закроет лавру.

Gmc Alliance Llp принадлежит Николаю Косенко. Он известен как бывший помощник экс-депутата Ивана Фурсина. Которого связывают тесные связи с Сергеем Левочкиным – одним из столпов режима "регионалов" 2010-2014 годов, главой президентской администрации Виктора Януковича.

OBOZ.UA продолжит следить за ситуацией со строительством жилого комплекса, который, очевидно, испортит панораму города. Подробнее – в следующих публикациях.