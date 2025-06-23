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Кабачковый рулет с вкусной начинкой: рецепт бюджетной и вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,5 т.
Рецепт блюда

Кабачки могут быть отличной основой для приготовления вкусных закусок, а также салатов, пасты, супов, как холодных, так и горячих, а еще пирогов, запеканок. Из кабачков можно делать даже варенье.

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачков, с крем-сыром, ветчиной и помидорами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • крем-сыр – 1 упаковка
  • кабачок –  2 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • сметана – 1 ст.л
  • мука – 3 ст.л
  • соль/перец/сушеный чеснок/копченая паприка - по вкусу
  • ветчина – 100 г
  • помидор – 1-2 шт.
  • зелень – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Кабачок натираем на крупной терке. Добавляем соль и оставляем на 10 минут. Затем выжимаем лишнюю влагу.

Основа для блюда

2. К яйцам добавляем сметану и специи и хорошо перемешиваем. Добавляем кабачки и муку и замешиваем тесто.

Сколько готовить основу

3. Выкладываем массу на противень застеленный пергаментом, выпекайте 15 минут при 180С.

Начинка для блюда

4. Дайте ему остыть, после корж смазываем крем-сыром, а сверху выкладываем ветчину и помидоры, формируем рулет.

Рулет из кабачка

Плотно заворачиваем в пленку и ставим в холодильник на 2-3 часа, нарезаем и можно есть!

Готовый рулет

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