Кабачковый рулет с вкусной начинкой: рецепт бюджетной и вкусной закуски
Кабачки могут быть отличной основой для приготовления вкусных закусок, а также салатов, пасты, супов, как холодных, так и горячих, а еще пирогов, запеканок. Из кабачков можно делать даже варенье.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачков, с крем-сыром, ветчиной и помидорами.
Ингредиенты:
- крем-сыр – 1 упаковка
- кабачок – 2 шт.
- яйца – 3 шт.
- сметана – 1 ст.л
- мука – 3 ст.л
- соль/перец/сушеный чеснок/копченая паприка - по вкусу
- ветчина – 100 г
- помидор – 1-2 шт.
- зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок натираем на крупной терке. Добавляем соль и оставляем на 10 минут. Затем выжимаем лишнюю влагу.
2. К яйцам добавляем сметану и специи и хорошо перемешиваем. Добавляем кабачки и муку и замешиваем тесто.
3. Выкладываем массу на противень застеленный пергаментом, выпекайте 15 минут при 180С.
4. Дайте ему остыть, после корж смазываем крем-сыром, а сверху выкладываем ветчину и помидоры, формируем рулет.
Плотно заворачиваем в пленку и ставим в холодильник на 2-3 часа, нарезаем и можно есть!
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