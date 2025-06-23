Кабачковый рулет с вкусной начинкой: рецепт бюджетной и вкусной закуски

Кабачки могут быть отличной основой для приготовления вкусных закусок, а также салатов, пасты, супов, как холодных, так и горячих, а еще пирогов, запеканок. Из кабачков можно делать даже варенье.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачков, с крем-сыром, ветчиной и помидорами.

Ингредиенты:

крем-сыр – 1 упаковка

кабачок – 2 шт.

яйца – 3 шт.

сметана – 1 ст.л

мука – 3 ст.л

соль/перец/сушеный чеснок/копченая паприка - по вкусу

ветчина – 100 г

помидор – 1-2 шт.

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок натираем на крупной терке. Добавляем соль и оставляем на 10 минут. Затем выжимаем лишнюю влагу.

2. К яйцам добавляем сметану и специи и хорошо перемешиваем. Добавляем кабачки и муку и замешиваем тесто.

3. Выкладываем массу на противень застеленный пергаментом, выпекайте 15 минут при 180С.

4. Дайте ему остыть, после корж смазываем крем-сыром, а сверху выкладываем ветчину и помидоры, формируем рулет.

Плотно заворачиваем в пленку и ставим в холодильник на 2-3 часа, нарезаем и можно есть!

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