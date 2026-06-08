Кабачки по-французски в сырном кляре, которые хочется есть без остановки: на вкус, как мясо

Кабачки можно использовать не только для приготовления вкусного и полезного рагу, но еще из них получатся вкусные салаты, закуски, даже отбивные и блины.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачков в сырном кляре, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

кабачки

творог

яйца

мука

соль, перец и любимые специи

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать тонкими слайсами, посолить и оставить на 10-15 минут.

2. Кляр: сыр натереть и смешать с яйцами и специями.

3. В отдельную миску насыпать муку. Каждый слайс кабачка сначала обмакнуть в муку, затем в сырную смесь.

4. Обжарить на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

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