Кабачки по-французски в сырном кляре, которые хочется есть без остановки: на вкус, как мясо
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Кабачки можно использовать не только для приготовления вкусного и полезного рагу, но еще из них получатся вкусные салаты, закуски, даже отбивные и блины.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачков в сырном кляре, которые готовятся очень просто.
Ингредиенты:
- кабачки
- творог
- яйца
- мука
- соль, перец и любимые специи
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезать тонкими слайсами, посолить и оставить на 10-15 минут.
2. Кляр: сыр натереть и смешать с яйцами и специями.
3. В отдельную миску насыпать муку. Каждый слайс кабачка сначала обмакнуть в муку, затем в сырную смесь.
4. Обжарить на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
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