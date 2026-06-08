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Кабачки по-французски в сырном кляре, которые хочется есть без остановки: на вкус, как мясо

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
873
Кабачки по-французски в сырном кляре, которые хочется есть без остановки: на вкус, как мясо
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Кабачки можно использовать не только для приготовления вкусного и полезного рагу, но еще из них получатся вкусные салаты, закуски, даже отбивные и блины.

Кабачки по-французски в сырном кляре, которые хочется есть без остановки: на вкус, как мясо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачков в сырном кляре, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

  • кабачки
  • творог
  • яйца
  • мука
  • соль, перец и любимые специи

Способ приготовления: 

1. Кабачки нарезать тонкими слайсами, посолить и оставить на 10-15 минут.

2. Кляр: сыр натереть и смешать с яйцами и специями.

Кабачки по-французски в сырном кляре, которые хочется есть без остановки: на вкус, как мясо

3. В отдельную миску насыпать муку. Каждый слайс кабачка сначала обмакнуть в муку, затем в сырную смесь.

Кабачки по-французски в сырном кляре, которые хочется есть без остановки: на вкус, как мясо

4. Обжарить на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Кабачки по-французски в сырном кляре, которые хочется есть без остановки: на вкус, как мясо

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