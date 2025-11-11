К Силам обороны присоединился в 2024 году: под Покровском погиб Герой со Львовщины. Фото

На войне против российских захватчиков погиб защитник из Львовской области Роман Куприк. Его жизнь оборвалась на Донетчине 5 ноября в районе города Родинское, воину навсегда останется 41 год.

Видео дня

Об этом сообщили на странице Стрыйского городского совета в Facebook. Роман был стрелком-поваром 3-го отделения 1-го взвода оперативного назначения 2-й роты батальона в.ч. оперативно-тактического соединения – 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

Герой родился в селе Монастырец на Жидачевщине 28 ноября 1983 года. Учился в местной школе. После срочной службы проживал в Стрые, учился в ВПУ №35.

Роман Куприк был мобилизован в 2024 году. Погиб воин в районе Родинского Донецкой области.

"Искренне сочувствуем маме, сестре, всем близким и родным. Вечная память Герою!" – сказано в сообщении.

На малой родине защитника встретили в понедельник, 10 ноября.

Прощание с Героем состоится в селе Кавсько, где проживает мать Романа. Похоронят воина в родном Монастырце.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник с Полтавщины Андрей Отченаш погиб, выполняя боевое задание. Последний бой воин принял 30 октября 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!