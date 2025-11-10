Страшная весть: на войне погиб Герой с Полтавщины. Фото

Защитник с Полтавщины Андрей Отченаш погиб, выполняя боевое задание. Последний бой воин принял 30 октября 2025 года.

Видео дня

О трагедии сообщили в Лохвицком городском совете. Местные власти выразили соболезнования родным и близким павшего воина.

Жизненный путь защитника

Андрей Отченаш родился 13 октября 1986 года в городе Заводское, на Полтавщине. В 2003 году окончил Токаревскую СОШ, а через два года – местное профессионально-техническое училище № 32. Там получил специальность аппаратчика варки утфеля.

С 2006 года защитникработал в сельскохозяйственном производственном кооперативе "Токари" рабочим по уходу за животными.

После начала полномасштабного вторжения России, добровольно вступил в ряды ВСУ.

"Вся Лохвицкая община склоняет головы в скорби. Мы разделяем боль утраты с родными и близкими воина – мамой Ниной Геннадиевной и сестрой Мариной", – отметили в Лохвицком горсовете.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, защищая Украину от российских захватчиков, свою жизнь отдал военный из Днепропетровщины Евгений Горган. Последний бой Герой принял в Донецкой области. Без отца остались две дочери.

Также стало известно, что защищая Украину, погиб воин с Волыни Виталий Павлович. Его жизнь оборвал вражеский обстрел на Купянском направлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!